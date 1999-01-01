ТЕЛЬБИВУДИН (TELBIVUDINUM)

при одновременном применении телбивудина с препаратами, оказывающими влияние на функцию почек (аминогликозиды, петлевые диуретики, соединения платины, ванкомицин, амфотерицин В), возможно повышение концентрации в плазме крови телбивудина. Одновременное применение таких препаратов с телбивудином требует соблюдения осторожности.

Фармакокинетические параметры телбивудина не изменялись после многократного применения одновременно с ламивудином, адефовиром, циклоспорином, пэгинтерфероном альфа-2а или тенофовиром. Также телбивудин не оказывал влияние на фармакокинетику ламивудина, адефовира, циклоспорина или тенофовира. Влияние телбивудина на фармакокинетику пэгинтерферона альфа-2а отличалось в зависимости от индивидуальной концентрации последнего в плазме крови.

Отмечалось увеличение риска развития периферической нейропатии у пациентов, получавших одновременную терапию телбивудином и пэгинтерфероном альфа. Нельзя исключить подобный риск при применении других препаратов α-интерферона.

Неизвестно, повышается ли риск развития миопатии при одновременном применении телбивудина с препаратами, способствующим развитию миопатии (например статины, производные фиброевой кислоты, циклоспорин). В случае одновременного применения таких препаратом с телбивудином следует оценивать соотношение пользы к риску.