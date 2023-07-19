Все аптеки Украины
Активные вещества — “Б”БУЗИНА ЧЕРНАЯ* (SAMBUCUS NIGRA*)

БУЗИНА ЧЕРНАЯ* (SAMBUCUS NIGRA*) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 3 препарата
Бузины черной цветки цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Бузины черной цветки Цветки, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 333 аптеках
от 49,25 грн
Цены в аптеках
Бузины черной цветки цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Бузины черной цветки Цветки, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 225 аптеках
от 59,57 грн
Цены в аптеках
Бузины черной цветки цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Бузины черной цветки Цветки, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: цветки.

в цветках содержатся гликозид самбунигрин, самбуцин, рутин, эфирное масло, холин, хлорогеновая, кофейная, валериановая, яблочная и уксусная кислоты, витамин С. Плоды содержат гликозиды, витамины С, Е, эфирное масло, сахара (5–6%), каротин, антоцианы, дубильные вещества, карбоновые кислоты и аминокислоты; обладают слабительным эффектом. Цветки и плоды в виде настоев применяются как потогонное средство при простудных заболеваниях, они входят в состав потогонных, слабительных и горловых сборов. Реже препараты бузины применяют при ларингите, бронхите, невралгии, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Эфирное масло, содержащее терпены и пальмитиновую кислоту, применяют как стимулирующее и потогонное средство. Кора обладает слабительным, мочегонным и рвотным свойствами.

инфекционно-воспалительные заболевания, ларингит, бронхит, невралгия, заболевания почек и мочевого пузыря.

внутрь в виде настоя.