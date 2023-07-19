в цветках содержатся гликозид самбунигрин, самбуцин, рутин, эфирное масло, холин, хлорогеновая, кофейная, валериановая, яблочная и уксусная кислоты, витамин С. Плоды содержат гликозиды, витамины С, Е, эфирное масло, сахара (5–6%), каротин, антоцианы, дубильные вещества, карбоновые кислоты и аминокислоты; обладают слабительным эффектом. Цветки и плоды в виде настоев применяются как потогонное средство при простудных заболеваниях, они входят в состав потогонных, слабительных и горловых сборов. Реже препараты бузины применяют при ларингите, бронхите, невралгии, заболеваниях почек и мочевого пузыря. Эфирное масло, содержащее терпены и пальмитиновую кислоту, применяют как стимулирующее и потогонное средство. Кора обладает слабительным, мочегонным и рвотным свойствами.