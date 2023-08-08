Активные вещества — “С”СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ* (STRONTIUM RANELATE*) СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ* (STRONTIUM RANELATE*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 4 препарата Плитка Список Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 7 Servier Нет в наличии Цены в аптеках Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 14 Servier Нет в наличии Цены в аптеках Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 28 Servier Нет в наличии Цены в аптеках Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 56 Servier Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ*