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Активные вещества — “С”СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ* (STRONTIUM RANELATE*)

СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ* (STRONTIUM RANELATE*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Бивалос® гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 7; Servier
Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 7 Servier
Нет в наличии
Бивалос® гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 14; Servier
Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 14 Servier
Нет в наличии
Бивалос® гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 28; Servier
Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 28 Servier
Нет в наличии
Бивалос® гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 56; Servier
Бивалос® Гранулы для оральной суспензии, 2 г, саше, № 56 Servier
Нет в наличии