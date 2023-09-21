местно

Ежедневная обработка ран и кожных складок у новорожденных — 0,2% водно-спиртовой р-р; при ангине, наружном отите, пиодермии и других кожных заболеваниях, инфицированных ранах и язвах, инфицированных открытых переломах — 0,01–0,1% водный р-р. Препарат наносят 1–2 раза в сутки ежедневно или через 1–2 дня при перевязках. Для лечения пародонтоза используют турунды, смоченные 0,2% водно-спиртовым или 0,01–0,1% водным р-ром, при стоматитах — аппликации водного р-ра 2–3 раза в сутки в течение 2–5 дней (у детей младше 5 лет — 0,005% р-р). В гинекологии — примочки с 0,005–0,01% теплым водным р-ром 1–2 раза в сутки ежедневно (5–10 процедур на курс). Максимальная суточная доза у взрослых и детей старше 5 лет: водно-спиртового р-ра — 15 мл, водных р-ров — 30 мл; у детей младше 5 лет предельная норма водно-спиртового р-ра — 10 мл, водных р-ров — 20 мл.

Как антихолинэстеразное средство назначают внутрь после еды (в форме таблеток): взрослым — по 5–10 мг 2 раза в сутки, детям — в зависимости от возраста, но не более 1 мг/сут на 1 год жизни в 2 приема.