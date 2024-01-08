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Активные вещества — “С”СУЛЬФАЦЕТАМИД (SULFACETAMIDUM)

СУЛЬФАЦЕТАМИД (SULFACETAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Сульфацил капли глазные, 200 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Сульфацил Капли глазные, 200 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1057 аптеках
от 27,22 грн
Цены в аптеках
Сульфацил капли глазные, 300 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Сульфацил Капли глазные, 300 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 945 аптеках
от 29,30 грн
Цены в аптеках
Сульфацил натрия капли глазные, 30 %, флакон пластиковый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1; Stada
Сульфацил натрия Капли глазные, 30 %, флакон пластиковый, 10 мл, в пачке, в пачке, № 1 Stada
В 130 аптеках
от 33,93 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: капли глазные.
СУЛЬФАЦЕТАМИД (SULFACETAMIDUM)
CAS №: 144-80-9 C8H10N2O3S
MeSH, RTECS, TSCAINV, USPDDN: N-((4-аминофенил)сульфонил)-ацетамид.
Форма выпуска: капли глазные.

сульфацетамид — антимикробное средство группы сульфаниламидов. Хорошая растворимость сульфацетамида и отсутствие раздражающих свойств позволяют применять его в офтальмологии.

гнойные язвы роговой оболочки, бленнорея, кератит, конъюнктивит, блефарит, состояние после удаления инородного тела, ринит, гайморит.

по 1–2 капли р-ра в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.

повышенная чувствительность к сульфацетамиду.

в отдельных случаях при применении концентрированных р-ров возможно раздражающее действие.