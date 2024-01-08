СУЛЬФАЦЕТАМИД (SULFACETAMIDUM) Действующее вещество
Форма выпуска: капли глазные.
CAS №: 144-80-9 C8H10N2O3S
MeSH, RTECS, TSCAINV, USPDDN: N-((4-аминофенил)сульфонил)-ацетамид.
Форма выпуска: капли глазные.
сульфацетамид — антимикробное средство группы сульфаниламидов. Хорошая растворимость сульфацетамида и отсутствие раздражающих свойств позволяют применять его в офтальмологии.
гнойные язвы роговой оболочки, бленнорея, кератит, конъюнктивит, блефарит, состояние после удаления инородного тела, ринит, гайморит.
по 1–2 капли р-ра в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.
повышенная чувствительность к сульфацетамиду.
в отдельных случаях при применении концентрированных р-ров возможно раздражающее действие.