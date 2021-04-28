ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ* (SCHIZANDRA CHINENSIS*) Действующее вещество
Форма выпуска: настойка.
дикорастущая лиана семейства магнолиевых (Magnoliaceae). Плоды содержат кристаллическое вещество схизандрин, эфирные масла, органические кислоты, углеводы, витамин С и другие вещества.
Оказывает стимулирующее влияние на ЦНС, дыхание и деятельность сердечно-сосудистой системы, оказывает тонизирующее и адаптогенное действие.
физические и умственные перегрузки, астения, повышенная утомляемость, усталость, сонливость и др.
назначают внутрь в форме спиртовой настойки по 20–30 капель или порошка по 0,5 г натощак либо через 4 ч после приема пищи 2–3 раза в сутки.
АГ и другие тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенная чувствительность к препаратам лимонника китайского.
повышение АД, повышенная возбудимость, бессонница.