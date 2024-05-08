расторопша пятнистая (Silybum marianum) — двухлетнее, реже однолетнее растение. Лекарственным сырьем являются семена расторопши, которые содержат до 32% жирного масла, эфирное масло, смолы, слизь, биогенные амины (тирамин, гистамин), флаволигнаны, микроэлементы (медь, цинк, селен, никель, бор и др.). Наличие комплекса силимарина (смесь трех флаволигнанов) обусловливает мембраностабилизирующий и гепатопротекторный эффект, способствует предотвращению нарушений активности ферментов печени. Кроме того, отмечено, что препараты расторопши оказывают холеретическое, желчегонное, симпатолитическое, гипотензивное, противовоспалительное, гипогликемизирующее, детоксицирующее и антиоксидантное действие. Препараты расторопши пятнистой оказывают выраженный терапевтический эффект при диффузионных поражениях печени, в том числе алкогольного генеза, улучшают сократительную способность желчного пузыря.