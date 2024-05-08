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Активные вещества — “Р”РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ* (SILYBUM MARIANUM*)

РАСТОРОПША ПЯТНИСТАЯ* (SILYBUM MARIANUM*) Действующее вещество

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Найдено: 8 препаратов
Расторопши плоды плоды, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
В 291 аптеке
от 72,73 грн
Цены в аптеках
Расторопши плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Расторопши плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 210 аптеках
от 58,67 грн
Цены в аптеках
Расторопши плоды плоды, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1
В 154 аптеках
от 90,00 грн
Цены в аптеках
Расторопши плоды плоды, 200 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 200 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1
В 6 аптеках
от 45,67 грн
Цены в аптеках
Расторопши плоды плоды, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1
В 3 аптеках
от 24,99 грн
Цены в аптеках
Расторопши плоды плоды, 100 г, пачка, тм ecocode, тм ecocode, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 100 г, пачка, тм ecocode, тм ecocode, № 1
В 91 аптеке других городов
от 18,95 грн
Цены в других городах
Расторопши плоды плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Фитофарм
Расторопши плоды Плоды, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Расторопши плоды плоды, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; undefined
Расторопши плоды Плоды, 200 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1
Нет в наличии
Форма выпуска: плоды.

расторопша пятнистая (Silybum marianum) — двухлетнее, реже однолетнее растение. Лекарственным сырьем являются семена расторопши, которые содержат до 32% жирного масла, эфирное масло, смолы, слизь, биогенные амины (тирамин, гистамин), флаволигнаны, микроэлементы (медь, цинк, селен, никель, бор и др.). Наличие комплекса силимарина (смесь трех флаволигнанов) обусловливает мембраностабилизирующий и гепатопротекторный эффект, способствует предотвращению нарушений активности ферментов печени. Кроме того, отмечено, что препараты расторопши оказывают холеретическое, желчегонное, симпатолитическое, гипотензивное, противовоспалительное, гипогликемизирующее, детоксицирующее и антиоксидантное действие. Препараты расторопши пятнистой оказывают выраженный терапевтический эффект при диффузионных поражениях печени, в том числе алкогольного генеза, улучшают сократительную способность желчного пузыря.

острый и хронический гепатит, цирроз печени, холецистит, холангит.

внутрь в виде отвара или настоя. 1 чайную ложку семян заливают ¼ л кипящей воды, настаивают 10–20 мин и процеживают. Пьют теплым, небольшими глотками, по 1 чашке утром натощак, за полчаса до обеда и вечером перед сном.

повышенная чувствительность к препаратам расторопши пятнистой.

крайне редко — аллергические реакции.