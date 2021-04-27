СУЛЬФАДИАЗИН СЕРЕБРА* (SULFADIAZINI ARGENTI*) Действующее вещество
химиотерапевтическое средство для местного применения. Используется для профилактики и лечения инфекций при ожогах. Ограничивает распространение некроза в глубь тканей и обеспечивает заживление обожженных поверхностей. В ране сульфадиазин серебра диссоциирует, медленно и равномерно высвобождая ионы серебра в концентрациях, токсичных для микроорганизмов, но не влияющих на клетки тканей человека. Ион серебра связывается с некоторыми компонентами бактерий, в частности с ДНК, что приводит к подавлению их роста и размножения.
Сульфадиазин серебра обладает широким антибактериальным спектром, он активен в отношении почти всех микроорганизмов, которые могут инфицировать ожоговые раны, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus spp., Klebsiella spp. Активен также в отношении Candida albicans и некоторых других грибов. Хорошо проникает в очаги некроза и в экссудат.
Количество резорбируемого серебра не превышает 1%, сульфадиазина — 10%. В случаях нанесения на обширные ожоговые поверхности концентрация сульфадиазина в плазме крови может приблизиться к терапевтическим значениям (8–12 мг%). Сульфадиазин выводится с мочой.
лечение и профилактика инфекций при ожогах.
1% крем наносят на обожженный участок в количестве, необходимом для покрытия ожога слоем 2–4 мм. Крем распределяют с помощью стерильного тампона, который затем накладывают на ожоговую поверхность. На поверхность с большой площадью поражения наносят с помощью стерильного шпателя или надев стерильную перчатку. Ожоговую рану затем накрывают стерильной марлевой салфеткой и накладывают повязку. Ожоги небольшого размера можно лечить открытым методом. Обычно крем наносят 2 раза в сутки, при необходимости — несколько раз в сутки. Перед каждым повторным нанесением нужно смыть прежний слой крема водой или р-ром антисептика.
повышенная чувствительность к сульфадиазину серебра, период беременности, не назначают новорожденным.
при длительном применении на обширных ожоговых поверхностях концентрация сульфадиазина может достигать значений, как при системном применении (6–12 мг%), вызывая побочные эффекты, характерные для применения сульфаниламидов. В подобных случаях необходимо контролировать концентрацию сульфадиазина в сыворотке крови, особенно у пациентов с заболеваниями печени и почек.
с осторожностью применяют у больных с врожденным дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, поскольку после нанесения крема на обширные поверхности может развиться гемолиз.