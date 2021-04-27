СУЛЬФАДИАЗИН СЕРЕБРА* (SULFADIAZINI ARGENTI*)

химиотерапевтическое средство для местного применения. Используется для профилактики и лечения инфекций при ожогах. Ограничивает распространение некроза в глубь тканей и обеспечивает заживление обожженных поверхностей. В ране сульфадиазин серебра диссоциирует, медленно и равномерно высвобождая ионы серебра в концентрациях, токсичных для микроорганизмов, но не влияющих на клетки тканей человека. Ион серебра связывается с некоторыми компонентами бактерий, в частности с ДНК, что приводит к подавлению их роста и размножения.

Сульфадиазин серебра обладает широким антибактериальным спектром, он активен в отношении почти всех микроорганизмов, которые могут инфицировать ожоговые раны, в том числе Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Proteus spp., Klebsiella spp. Активен также в отношении Candida albicans и некоторых других грибов. Хорошо проникает в очаги некроза и в экссудат.

Количество резорбируемого серебра не превышает 1%, сульфадиазина — 10%. В случаях нанесения на обширные ожоговые поверхности концентрация сульфадиазина в плазме крови может приблизиться к терапевтическим значениям (8–12 мг%). Сульфадиазин выводится с мочой.