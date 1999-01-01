Ставудин (Stavudinum)

внутрь независимо от приема пищи. Взрослым с массой тела более 60 кг назначают по 40 мг 2 раза в сутки, пациентам с массой тела менее 60 кг — по 30 мг 2 раза в сутки; интервал между приемами препарата — 12 ч. Детям с массой тела менее 30 кг назначают в суточной дозе 2 мг/кг, с массой тела более 30 кг назначают в дозе для взрослых.

Если в процессе лечения развиваются симптомы нейропатии (чувство онемения, покалывания или боль в ступнях или кистях), применение ставудина следует прекратить. При немедленном прекращении лечения указанные симптомы обычно проходят самостоятельно, однако в ряде случаев тяжесть их может нарастать даже после прекращения лечения. Если симптомы полностью исчезли, можно рассмотреть вопрос о возобновлении лечения ставудином в сниженной дозе: у взрослых с массой тела >60 кг — по 20 мг 2 раза в сутки, у пациентов с массой тела <60 кг — по 15 мг 2 раза в сутки; детям назначают половину рекомендованной дозы. Аналогичным образом поступают при значительном повышении активности сывороточных трансаминаз.