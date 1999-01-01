Ставудин (Stavudinum)

Фармакологические свойства
ставудин — синтетический нуклеозидный аналог тимидина, противовирусное средство, активное в отношении ВИЧ (подавляет репликацию вируса). Под действием клеточных киназ фосфорилируется в ставудинтрифосфат, оказывающий противовирусное действие. Ставудинтрифосфат подавляет репликацию ВИЧ за счет ингибирования обратной транскриптазы ВИЧ вследствие конкуренции с природным субстратом деокситимидин трифосфатом, а также за счет нарушения синтеза вирусной ДНК вследствие терминации ее цепей (ставудин не содержит в своей молекуле 3-гидроксильной группы, необходимой для удлинения цепи ДНК). В дополнение к подавляющему действию на обратную транскриптазу ВИЧ, ставудинтрифосфат подавляет клеточные ДНК-полимеразы β и γ и значительно снижает синтез митохондриальной ДНК.
Показания
лечение ВИЧ-инфицированных пациентов, ранее получавших зидовудин в течение длительного времени.
Применение
внутрь независимо от приема пищи. Взрослым с массой тела более 60 кг назначают по 40 мг 2 раза в сутки, пациентам с массой тела менее 60 кг — по 30 мг 2 раза в сутки; интервал между приемами препарата — 12 ч. Детям с массой тела менее 30 кг назначают в суточной дозе 2 мг/кг, с массой тела более 30 кг назначают в дозе для взрослых.
Если в процессе лечения развиваются симптомы нейропатии (чувство онемения, покалывания или боль в ступнях или кистях), применение ставудина следует прекратить. При немедленном прекращении лечения указанные симптомы обычно проходят самостоятельно, однако в ряде случаев тяжесть их может нарастать даже после прекращения лечения. Если симптомы полностью исчезли, можно рассмотреть вопрос о возобновлении лечения ставудином в сниженной дозе: у взрослых с массой тела >60 кг — по 20 мг 2 раза в сутки, у пациентов с массой тела <60 кг — по 15 мг 2 раза в сутки; детям назначают половину рекомендованной дозы. Аналогичным образом поступают при значительном повышении активности сывороточных трансаминаз.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ставудину.
Побочные эффекты
периферическая нейропатия, головная боль, озноб, лихорадка, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, миалгия, бессонница, анорексия, аллергические реакции, панкреатит (менее чем в 1% случаев), умеренное повышение активности трансаминаз, реже — повышение уровня билирубина в крови, анемия (менее чем в 1% случаев), нейтропения, тромбоцитопения, повышение уровня амилазы.
Особые указания
во время лечения необходим контроль врача для раннего выявления признаков нейропатии. Риск развития данного осложнения выше у больных с наличием периферической нейропатии в анамнезе.
Лечение ставудином не предупреждает развития заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, включая оппортунистические инфекции. Лечение не снижает риска инфицирования ВИЧ при половых контактах или через кровь.
Неизвестно, проникает ли ставудин в грудное молоко, поэтому во время лечения рекомендуют прекратить грудное вскармливание.
Ставудин можно применять в педиатрической практике.
Передозировка
опыт применения у взрослых, получавших дозы, в 12–24 раза превышающие рекомендуемые, не выявил каких-либо острых токсических эффектов ставудина. Клинические осложнения при хронической передозировке включают периферическую нейропатию и гепатотоксическое действие. Неизвестно, удаляется ли ставудин из организма при перитонеальном диализе и гемодиализе.