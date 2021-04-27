САЛМЕТЕРОЛ (SALMETEROLUM)

при назначении салметерола пациентам с нарушениями выделительной функции почек или больным пожилого возраста нет необходимости в коррекции доз. Необходимо соблюдать осторожность при назначении пациентам с тиреотоксикозом.

При проведении терапии салметеролом снижается или исчезает необходимость в применении других бронхолитических средств; если симптомы сохраняются, следует назначить ингаляции краткосрочно действующего β-агониста (например сальбутамола). Дополнительное использование бронхолитиков обычно указывает на необходимость пересмотра режима и/или схемы лечения. В этих случаях можно повысить дозу салметерола или дозу средств базисной терапии БА.

Экспериментально установлено типичное для β 2 -агонистов влияние салметерола на плод, но только при использовании в дозах, значительно превышающих терапевтические. Обширный опыт клинического применения других β 2 -агонистов свидетельствует об отсутствии неблагоприятного влияния препаратов данной группы на плод. После ингаляции салметерола в терапевтических дозах его уровень в плазме крови и грудном молоке незначителен. Опыт клинического использования салметерола в период беременности и кормления грудью ограничен, поэтому его назначение в этих случаях должно быть тщательно обосновано.

Не установлены эффективность и безопасность применения салметерола в педиатрической практике.