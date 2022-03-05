СИЛИБИНИН (SILIBININUM)

силибинин — флавоноидное соединение фенилхроманоновой структуры, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой (Silybium marianum L.). Оказывает гепатопротекторное действие.

Взаимодействует со свободными радикалами в печени с образованием менее активных соединений. Прерывая процесс ПОЛ, препятствует разрушению клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах стимулирует синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы А), стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает потерю компонентов клетки, ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в клетку некоторых гепатотоксических веществ (яда гриба бледной поганки).

Абсорбция в пищеварительном тракте низкая. Подвергается энтерогепатической циркуляции. Метаболизируется в печени путем конъюгации. T ½ — 6 ч. Экскретируется преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулируетcя в организме. После многократного приема внутрь по 140 мг 3 раза в сутки достигается стабильный уровень выделения с желчью.