СИЛИБИНИН (SILIBININUM) Действующее вещество
силибинин — флавоноидное соединение фенилхроманоновой структуры, выделенное из плодов растения расторопши пятнистой (Silybium marianum L.). Оказывает гепатопротекторное действие.
Взаимодействует со свободными радикалами в печени с образованием менее активных соединений. Прерывая процесс ПОЛ, препятствует разрушению клеточных структур. В поврежденных гепатоцитах стимулирует синтез структурных и функциональных белков и фосфолипидов (за счет специфической стимуляции РНК-полимеразы А), стабилизирует клеточные мембраны, предотвращает потерю компонентов клетки, ускоряет регенерацию клеток печени. Тормозит проникновение в клетку некоторых гепатотоксических веществ (яда гриба бледной поганки).
Абсорбция в пищеварительном тракте низкая. Подвергается энтерогепатической циркуляции. Метаболизируется в печени путем конъюгации. T½ — 6 ч. Экскретируется преимущественно с желчью в форме глюкуронидов и сульфатов. Не кумулируетcя в организме. После многократного приема внутрь по 140 мг 3 раза в сутки достигается стабильный уровень выделения с желчью.
токсические повреждения печени (злоупотребление алкоголем, интоксикация галогенизированными углеводородами, соединениями тяжелых металлов, медикаментозные поражения печени), хронический гепатит, цирроз печени (в составе комплексной терапии), нарушения липидного обмена.
внутрь после еды. Для лечения тяжелых поражений печени назначают по 0,14 г 3 раза в сутки, затем — 0,14 г 2 раза сутки, в менее тяжелых случаях и для поддерживающей терапии — по 0,07 г 3 раза в сутки.
повышенная чувствительность к силибинину.
диарея, аллергические реакции.