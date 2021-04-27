СПЕКТИНОМИЦИН (SPECTINOMYCINUM) Действующее вещество
спектиномицин — аминоциклитольный антибиотик, оказывающий бактериостатическое действие. Ингибирует синтез белка в микробной клетке. Антибиотик активен в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов, в том числе большинства штаммов Neisseria gonorrhoeae (МПК от 7,5 до 20 мкг/мл), включая пенициллиназопродуцирующие штаммы. Treponema pallidum и Chlamydia spp. нечувствительны к антибиотику. Возможна эндемическая резистентность к препарату.
После в/м введения в разовой дозе 2 или 4 г спектиномицин быстро и полностью абсорбируется в кровь. Cmax в плазме крови достигается через 1 ч и составляет соответственно 100 и 160 мкг/мл. Через 8 ч концентрация составляет от 15 до 30 мкг/мл. Не связывается с белками плазмы крови. Спектиномицин не метаболизируется в организме; 70–90% спектиномицина экскретируется в неизмененном виде с мочой в течение 24–48 ч после введения. T½ составляет приблизительно 2 ч.
острый гонорейный уретрит и проктит у мужчин; острый гонорейный цервицит и проктит у женщин; лечение лиц, имевших половые контакты с больными гонореей.
для лечения неосложненной гонореи у взрослых рекомендуемая доза спектиномицина составляет 2 г в/м 1 раз в сутки. Такая же доза рекомендуется и для больных, у которых лечение, проводившееся ранее другими антибиотиками, было неэффективным.
В трудных случаях, а также при подозрении на эндемичную резистентность возбудителя возможно повышение дозы до 4 г.
У детей спектиномицин эффективен в суточной дозе 40 мг/кг.
повышенная чувствительность к препарату.
возможны крапивница, озноб, лихорадка, головокружение, тошнота, снижение диуреза (без нарушения функции почек), уплотнение и болезненность в месте инъекции, снижение уровня гемоглобина и гематокрита, клиренса креатинина, а также повышение активности ЩФ, АсАТ и концентрации мочевины в крови. Описаны редкие случаи развития анафилактоидных реакций.
при острой гонорее спектиномицин может быть эффективен в тех случаях, когда предшествующая антибиотикотерапия была неэффективной.
Безопасность применения спектиномицина у детей не установлена.
В связи с тем что клинический опыт применения спектиномицина недостаточен, его не рекомендуют применять в период беременности и кормления грудью.