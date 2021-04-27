спектиномицин — аминоциклитольный антибиотик, оказывающий бактериостатическое действие. Ингибирует синтез белка в микробной клетке. Антибиотик активен в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов, в том числе большинства штаммов Neisseria gonorrhoeae (МПК от 7,5 до 20 мкг/мл), включая пенициллиназопродуцирующие штаммы. Treponema pallidum и Chlamydia spp. нечувствительны к антибиотику. Возможна эндемическая резистентность к препарату.

После в/м введения в разовой дозе 2 или 4 г спектиномицин быстро и полностью абсорбируется в кровь. C max в плазме крови достигается через 1 ч и составляет соответственно 100 и 160 мкг/мл. Через 8 ч концентрация составляет от 15 до 30 мкг/мл. Не связывается с белками плазмы крови. Спектиномицин не метаболизируется в организме; 70–90% спектиномицина экскретируется в неизмененном виде с мочой в течение 24–48 ч после введения. T ½ составляет приблизительно 2 ч.