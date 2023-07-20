СУЛЬФАДИМИДИН (SULFADIMIDINUM) Действующее вещество
антибактериальное средство группы сульфаниламидов. Угнетает размножение стрептококков, пневмококков, менингококков, действует на кишечную и дизентерийную палочки.
Быстро всасывается и медленно выделяется из организма почками, что позволяет создавать и поддерживать в крови бактериостатическую концентрацию.
пневмония, рожистое воспаление, менингит, пиелит, цистит, уретрит, дизентерия.
внутрь, на 1-й прием — 2 г, затем — по 1 г каждые 4–6 ч до снижения температуры тела, в дальнейшем — по 1 г через 6–8 ч. Курсовая доза — 20–30 г. Внутрь при дизентерии — по 6 г на 1–2-е сутки (по 1 г каждые 4 ч), по 4 г — на 3-и и 4-е сутки (по 1 г через каждые 6 ч) и по 3 г — на 5-е и 6-е сутки (по 1 г через каждые 8 ч). На курс лечения — 25–30 г. После перерыва (5–6 дней) назначают повторный курс: в 1-й и 2-й день — по 1 г 5 раз в сутки, на 3-й и 4-й день — по 1 г 4 раза в сутки и на 5-й день — по 1 г 3 раза в сутки; при повторном курсе назначают 18–21 г сульфадимидина.
Высшие дозы внутрь: разовая — 2 г, суточная — 7 г. Детям в возрасте до 2 лет — по 0,2 г/кг/сут; 3–4 лет: разовая — 0,35 г, суточная — 2 г; 5–6 лет: разовая — 0,4 г, суточная — 2,5 г, 7–14 лет: разовая — 0,5 г, суточная — 3 г.
гиперчувствительность, заболевания кроветворной системы, нарушения функции почек, гипербилирубинемия у детей (из-за опасности развития билирубиновой энцефалопатии), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (из-за опасности развития гемолитического криза), период беременности, кормления грудью (следует прекратить грудное вскармливание).
тошнота, рвота, кристаллурия, лейкопения, агранулоцитоз, аллергические реакции.
на фоне лечения показано обильное щелочное питье; при длительном применении необходим систематический контроль анализа крови.
снижает эффективность бактерицидных антибиотиков, действующих только на делящиеся микроорганизмы (в том числе пенициллины, цефалоспорины). При токсоплазмозе допустимо сочетание с хлоридином. Всасывание в кишечнике снижается под влиянием антацидов. На фоне одновременного приема бутадиона, производных сульфонилмочевины, дифенина, неодикумарина и прочих средств с высоким сродством к белкам плазмы крови возможно вытеснение сульфадимидина из связи с белками и повышение концентрации его свободной фракции в крови. Высокие дозы аскорбиновой кислоты, гексаметилентетрамина (уротропина) усиливают риск кристаллообразования. Антимикробная активность падает в присутствии новокаина, а также препаратов, содержащих ПАБК. Повышает (взаимно) гематотоксичность хлорамфеникола, мерказолила.