СУЛЬФАДИМИДИН (SULFADIMIDINUM)

внутрь, на 1-й прием — 2 г, затем — по 1 г каждые 4–6 ч до снижения температуры тела, в дальнейшем — по 1 г через 6–8 ч. Курсовая доза — 20–30 г. Внутрь при дизентерии — по 6 г на 1–2-е сутки (по 1 г каждые 4 ч), по 4 г — на 3-и и 4-е сутки (по 1 г через каждые 6 ч) и по 3 г — на 5-е и 6-е сутки (по 1 г через каждые 8 ч). На курс лечения — 25–30 г. После перерыва (5–6 дней) назначают повторный курс: в 1-й и 2-й день — по 1 г 5 раз в сутки, на 3-й и 4-й день — по 1 г 4 раза в сутки и на 5-й день — по 1 г 3 раза в сутки; при повторном курсе назначают 18–21 г сульфадимидина.

Высшие дозы внутрь: разовая — 2 г, суточная — 7 г. Детям в возрасте до 2 лет — по 0,2 г/кг/сут; 3–4 лет: разовая — 0,35 г, суточная — 2 г; 5–6 лет: разовая — 0,4 г, суточная — 2,5 г, 7–14 лет: разовая — 0,5 г, суточная — 3 г.