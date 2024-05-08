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Активные вещества — “Ш”ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (SALVIA OFFICINALIS*)

ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ* (SALVIA OFFICINALIS*) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Шалфея листья листья, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Шалфея листья Листья, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 557 аптеках
от 43,19 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Шалфея листья Листья, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 386 аптеках
от 45,27 грн
Цены в аптеках
Шалфея настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Шалфея настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 353 аптеках
от 33,76 грн
Цены в аптеках
Шалфея настойка настойка, 40 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Шалфея настойка Настойка, 40 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 156 аптеках
от 26,42 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Шалфея листья Листья, 40 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 151 аптеке
от 33,95 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Тернофарм
Шалфея листья Листья, 40 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Тернофарм
В 149 аптеках
от 65,00 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Шалфея листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 116 аптеках
от 45,50 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 40 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Шалфея листья Листья, 40 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 3 аптеках
от 28,40 грн
Цены в аптеках
Шалфея листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Шалфея листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 1 аптеке
от 30,00 грн
Цены в аптеках
Шалфея настойка настойка, 40 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Шалфея настойка Настойка, 40 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 4 аптеках других городов
от 45,00 грн
Цены в других городах
Шалфея листья листья, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Шалфея листья Листья, 60 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Шалфея листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Шалфея листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Шалфея листья листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Шалфея листья Листья, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Шалфея листья листья, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Тернофарм
Шалфея листья Листья, 40 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: листья, настойка, таблетки для рассасывания.

содержит дубильные вещества, эфирное масло (0,5–2%), урсоловую и олеаноловую кислоту. Применяют местно как вяжущее, противомикробное, противовоспалительное средство.

пародонтоз, периодонтит, стоматит, гингивит, ларингит, хронический тонзиллит, ангина, фарингит.

в форме настоя для полоскания рта и горла (1 столовую ложку листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, охлаждают, процеживают). 0,1–0,25% спиртовым р-ром смазывают пораженные поверхности, используют для промываний и аппликаций, в том числе с введением турунд в десневые карманы (на 10 мин).
Таблетки для рассасывания применять местно, держа в полости рта до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет: 6 таблеток в сутки с интервалом 2 ч. Детям в возрасте 10–15 лет: 4 таблетки в сутки с интервалом 3 ч. Детям в возрасте 5–10 лет: 3 таблетки в сутки с интервалом 4 ч. Продолжительность курса лечения не должна превышать 7 дней.

повышенная чувствительность, острый нефрит.

возможны аллергические реакции.