в форме настоя для полоскания рта и горла (1 столовую ложку листьев заливают стаканом кипятка, настаивают 20 мин, охлаждают, процеживают). 0,1–0,25% спиртовым р-ром смазывают пораженные поверхности, используют для промываний и аппликаций, в том числе с введением турунд в десневые карманы (на 10 мин).

Таблетки для рассасывания применять местно, держа в полости рта до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет: 6 таблеток в сутки с интервалом 2 ч. Детям в возрасте 10–15 лет: 4 таблетки в сутки с интервалом 3 ч. Детям в возрасте 5–10 лет: 3 таблетки в сутки с интервалом 4 ч. Продолжительность курса лечения не должна превышать 7 дней.