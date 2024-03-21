СУЛЬФАНИЛАМИД (SULFANILAMIDUM)

внутрь — по 0,5 г 5–6 раз в сутки; высшая разовая доза — 2 г, суточная — 7 г; детям в возрасте до 1 года — 0,05–0,1 г на прием, 2–5 лет — 0,2–0,3 г, 6–12 лет — 0,3–0,5 г на прием.

При глубоких ранах вводят в раневую полость в виде тщательно измельченного простерилизованного порошка (5–15 г), одновременно назначая антибактериальные препараты внутрь.

В форме линимента или мази наносят на пораженные участки кожи.