СУЛЬФАНИЛАМИД (SULFANILAMIDUM) Действующее вещество
антибактериальное средство группы сульфаниламидов. Блокирует усвоение парааминобензоата и синтез фолиевой кислоты в микробной клетке.
инфекции кожи, дыхательных путей, ЛОР-органов, мочевых путей, раневые инфекции (профилактика и лечение).
внутрь — по 0,5 г 5–6 раз в сутки; высшая разовая доза — 2 г, суточная — 7 г; детям в возрасте до 1 года — 0,05–0,1 г на прием, 2–5 лет — 0,2–0,3 г, 6–12 лет — 0,3–0,5 г на прием.
При глубоких ранах вводят в раневую полость в виде тщательно измельченного простерилизованного порошка (5–15 г), одновременно назначая антибактериальные препараты внутрь.
В форме линимента или мази наносят на пораженные участки кожи.
повышенная чувствительность к сульфаниламиду, заболевания кроветворной системы, почечная недостаточность, тиреотоксикоз.
головная боль, головокружение, тошнота, рвота, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, аллергические реакции.
при длительном лечении следует периодически исследовать состав периферической крови.