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Активные вещества — “С”СУЛЬФАНИЛАМИД (SULFANILAMIDUM)

СУЛЬФАНИЛАМИД (SULFANILAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 20 препаратов
Стрептоцид-Дарница таблетки, 300 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; undefined
Стрептоцид-Дарница Таблетки, 300 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10
В 999 аптеках
от 14,40 грн
Цены в аптеках
Стрептоцидовая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Виола ФФ
Стрептоцидовая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 797 аптеках
от 27,03 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Тернофарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Тернофарм
В 667 аптеках
от 7,86 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид порошок накожный, 15 г, флакон полимерный, № 1; Исток-Плюс
Стрептоцид Порошок накожный, 15 г, флакон полимерный, № 1 Исток-Плюс
В 456 аптеках
от 58,35 грн
Цены в аптеках
Стрептоцидовая мазь 5% мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Виола ФФ
Стрептоцидовая мазь 5% Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 423 аптеках
от 25,35 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блистер, № 10; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блистер, № 10 Монфарм
В 286 аптеках
от 7,00 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид порошок накожный, 5 г, саше, № 20; Исток-Плюс
Стрептоцид Порошок накожный, 5 г, саше, № 20 Исток-Плюс
В 273 аптеках
от 232,30 грн
Цены в аптеках
Стрептоцидовая мазь 5% мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Стрептоцидовая мазь 5% Мазь, 5 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 208 аптеках
от 16,00 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,3 г, блистер, № 10; Тернофарм
Стрептоцид Таблетки, 0,3 г, блистер, № 10 Тернофарм
В 197 аптеках
от 7,81 грн
Цены в аптеках
Стрептоцидовая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Стрептоцидовая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 182 аптеках
от 23,75 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блистер, пачка, пачка, № 100; Лубныфарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блистер, пачка, пачка, № 100 Лубныфарм
В 182 аптеках
от 147,25 грн
Цены в аптеках
Стрептоцидовая мазь 10% мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Виола ФФ
Стрептоцидовая мазь 10% Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Виола ФФ
В 81 аптеке
от 29,81 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид линимент, 5 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Стрептоцид Линимент, 5 %, туба, 30 г, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 39 аптеках
от 32,45 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блистер, № 10; Лубныфарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блистер, № 10 Лубныфарм
В 31 аптеке
от 6,70 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 20 Монфарм
В 8 аптеках
от 15,13 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1; Лубныфарм
Стрептоцид Мазь, 10 %, туба, 25 г, в пачке, в пачке, № 1 Лубныфарм
В 7 аптеках
от 25,10 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1; Лубныфарм
Стрептоцид Мазь, 10 %, банка, 25 г, № 1 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 26,11 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, блистер, в пачке, в пачке, № 100 Монфарм
В 2 аптеках
от 83,60 грн
Цены в аптеках
Стрептоцид таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 20; Монфарм
Стрептоцид Таблетки, 0,5 г, стрип, в пачке, в пачке, № 20 Монфарм
Нет в наличии
Стрептоцид таблетки, 300 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 100; Лубныфарм
Стрептоцид Таблетки, 300 мг, блистер, тм anc pharma, тм anc pharma, № 100 Лубныфарм
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, мазь, линимент.
СУЛЬФАНИЛАМИД (SULFANILAMIDUM)
CAS №: 63-74-1 C6H8N2O2S
USPDDN: p-аминобензенсульфонамид.
Форма выпуска: таблетки, мазь, линимент.

антибактериальное средство группы сульфаниламидов. Блокирует усвоение парааминобензоата и синтез фолиевой кислоты в микробной клетке.

инфекции кожи, дыхательных путей, ЛОР-органов, мочевых путей, раневые инфекции (профилактика и лечение).

внутрь — по 0,5 г 5–6 раз в сутки; высшая разовая доза — 2 г, суточная — 7 г; детям в возрасте до 1 года — 0,05–0,1 г на прием, 2–5 лет — 0,2–0,3 г, 6–12 лет — 0,3–0,5 г на прием.
При глубоких ранах вводят в раневую полость в виде тщательно измельченного простерилизованного порошка (5–15 г), одновременно назначая антибактериальные препараты внутрь.
В форме линимента или мази наносят на пораженные участки кожи.

повышенная чувствительность к сульфаниламиду, заболевания кроветворной системы, почечная недостаточность, тиреотоксикоз.

головная боль, головокружение, тошнота, рвота, цианоз, лейкопения, агранулоцитоз, аллергические реакции.

при длительном лечении следует периодически исследовать состав периферической крови.