СУЛОДЕКСИД (SULODEXIDUM) Действующее вещество
антитромботическое и гиполипидемическое средство, гепариноид. Угнетает агрегацию тромбоцитов, активированный фактор Х, снижает содержание фибриногена в плазме крови, повышает уровень активатора тканевого плазминогена и снижает содержание в крови ингибитора тканевого плазминогена. Гиполипидемический эффект сулодексида объясняют повышением активности липопротеинлипазы и ускорением катаболизма атерогенных липопротеинов. Сулодексид подавляет пролиферацию гладких мышц сосудистой стенки, способствует восстановлению структуры и функции клеток эндотелия сосудов, нормализует реологические свойства крови.
атеросклероз периферических артерий с риском тромбообразования, ангиопатия при сахарном диабете, вторичная профилактика инфаркта миокарда.
лечение начинают с в/м введения в дозе 600 LRU (единица активности высвобождения липопротеинлипазы) ежедневно в течение 15–20 дней. Лечение продолжают, применяя сулодексид внутрь по 250 LRU 2 раза в сутки (между приемами пищи) в течение 30–40 дней. Для вторичной профилактики инфаркта миокарда сулодексид назначают через 7–10 дней после развития инфаркта по 600 LRU в/м 1 раз в сутки в течение 1 мес, а затем внутрь по 500 LRU 2 раза в сутки в течение 12 мес и более.
геморрагический диатез и другие заболевания, сопровождающиеся гипокоагуляцией, период беременности, повышенная чувствительность к сулодексиду.
тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, кожная сыпь, в месте инъекции — боль, ощущение жжения, гематома.
при применении сулодексида следует регулярно контролировать состояние свертывающей системы крови (коагулограмма).