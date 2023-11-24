лечение начинают с в/м введения в дозе 600 LRU (единица активности высвобождения липопротеинлипазы) ежедневно в течение 15–20 дней. Лечение продолжают, применяя сулодексид внутрь по 250 LRU 2 раза в сутки (между приемами пищи) в течение 30–40 дней. Для вторичной профилактики инфаркта миокарда сулодексид назначают через 7–10 дней после развития инфаркта по 600 LRU в/м 1 раз в сутки в течение 1 мес, а затем внутрь по 500 LRU 2 раза в сутки в течение 12 мес и более.