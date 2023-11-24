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Активные вещества — “С”СУЛОДЕКСИД (SULODEXIDUM)

СУЛОДЕКСИД (SULODEXIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Вессел Дуэ Ф капсулы мягкие, 250 ле, блистер, № 50; Alfasigma S.p.A.
Вессел Дуэ Ф Капсулы мягкие, 250 ле, блистер, № 50 Alfasigma S.p.A.
В 723 аптеках
от 1974,47 грн
Цены в аптеках
Вессел Дуэ Ф раствор для инъекций, 600 ле, ампула, 2 мл, № 10; Alfasigma S.p.A.
Вессел Дуэ Ф Раствор для инъекций, 600 ле, ампула, 2 мл, № 10 Alfasigma S.p.A.
В 624 аптеках
от 1676,93 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.
CAS №: 57821-29-1
USPDDN: глюкуроно-2-амино-2-дезоксиглюкоглюкан сульфат.
Форма выпуска: капсулы, р-р для инъекций.

антитромботическое и гиполипидемическое средство, гепариноид. Угнетает агрегацию тромбоцитов, активированный фактор Х, снижает содержание фибриногена в плазме крови, повышает уровень активатора тканевого плазминогена и снижает содержание в крови ингибитора тканевого плазминогена. Гиполипидемический эффект сулодексида объясняют повышением активности липопротеинлипазы и ускорением катаболизма атерогенных липопротеинов. Сулодексид подавляет пролиферацию гладких мышц сосудистой стенки, способствует восстановлению структуры и функции клеток эндотелия сосудов, нормализует реологические свойства крови.

атеросклероз периферических артерий с риском тромбообразования, ангиопатия при сахарном диабете, вторичная профилактика инфаркта миокарда.

лечение начинают с в/м введения в дозе 600 LRU (единица активности высвобождения липопротеинлипазы) ежедневно в течение 15–20 дней. Лечение продолжают, применяя сулодексид внутрь по 250 LRU 2 раза в сутки (между приемами пищи) в течение 30–40 дней. Для вторичной профилактики инфаркта миокарда сулодексид назначают через 7–10 дней после развития инфаркта по 600 LRU в/м 1 раз в сутки в течение 1 мес, а затем внутрь по 500 LRU 2 раза в сутки в течение 12 мес и более.

геморрагический диатез и другие заболевания, сопровождающиеся гипокоагуляцией, период беременности, повышенная чувствительность к сулодексиду.

тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, кожная сыпь, в месте инъекции — боль, ощущение жжения, гематома.

при применении сулодексида следует регулярно контролировать состояние свертывающей системы крови (коагулограмма).