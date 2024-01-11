повторная нейромышечная блокада. В исследованиях по опредедению дозы сообщалось о повторном возникновении нейромышечной блокады в случае введения неоптимальных доз сугаммадекса. Для ее предупреждения следует применять рекомендуемые дозы для стандартной или немедленной реверсии.

Влияние на гемостаз. По данным клинических исследовани с участием здоровых добровольцев введение сугаммадекса в дозах 4 мг/кг и 16 мг/кг привело к максимальному среднему увеличению АЧТВ на 17 и 22%, соответственно, и МНО на 11 и 22%, соответственно. Указанные значения увеличения АЧТВ и МНО наблюдались в течение короткого периода (≤30 мин).

Согласно имеющейся клинической информации (n=3519) и результатам специального исследования хирургических больных с переломом бедра/заменой крупного сустава, участники (n=1184) которого одновременно принимали антикоагулянт, не наблюдалось клинически значимого влияния монотерапии сугаммадексом в дозе 4 мг/кг или сочетанного применения сугаммадекса с антикоагулянтами на частоту возникновения периоперационного или постоперационного кровотечения.

В исследованиях in vitro наблюдалось фармакодинамическое взаимодействие (увеличение АЧТВ и протромбинового времени) при применении сугаммадекса в сочетании с антагонистами витамина К, нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепариноидами, ривароксабаном и дабигатраном. У пациентов, получающих стандартную профилактическую терапию антикоагулянтами в послеоперационном периоде, указанное фармакодинамическое взаимодействие не являлось клинически значимым. Необходимо соблюдение осторожности при применении сугаммадекса у пациентов, получающих антикоагулянты для лечения уже существующего или сопутствующего заболевания.

Нельзя исключать повышенный риск кровотечения у пациентов:

• с врожденным дефицитом К–витаминозависимых факторов свертывания крови;

• с коагулопатиями;

• при применении производных кумарина, а также при значении МНО >3,5;

•при применении антикоагулянтов и сугаммадекса в дозе 16 мг/кг.

При наличии показаний к применению сугаммадекса у таких пациентов анестезиолог должен проанализировать преимущества терапии и возможный риск кровотечения, учитывая анамнез пациента относительно кровотечений и тип планируемого оперативного вмешательства. При применении сугаммадекса этим пациентам рекомендуется проводить мониторинг гемостаза и показателей свертываемости крови.

Рецидив нейромышечной блокады. В клинических исследованиях с участием пациентов (n=2022), получавших рокуроний или векуроний для достижения нейромышечной блокады, в процессе проведения которых сугаммадекс вводили в стандартной рекомендуемой дозе, наблюдалась 0,2% частота рецидивов нейромышечной блокады, определенная по результатам нейромышечного мониторинга или на основании клинических доказательств. Применение сугаммадекса в более низких, чем рекомендуемые, дозах может увеличить риск рецидива нейромышечной блокады после первичного введения и поэтому не рекомендуется.

Время ожидания при повторном введении нейромышечных блокаторов после реверсии с применением сугаммадекса .

Повторное применение рокурония или векурония после проведения стандартной реверсии (до 4 мг/кг сугаммадекса).



Минимальное время ожидания Нейромышечные блокаторы, доза 5 мин Рокуроний, 1,2 мг/кг 4 ч Рокуроний, о,6 мг/кг или векуроний, 0,1 мг/кг



Начало нейромышечной блокады может увеличится на ≈4 мин, а продолжительность нейромышечной блокады может быть сокращена до ≈15 мин после повторного применения рокурония в дозе 1,2 мг/кг в течение 30 мин.

С учетом результатов фармакокинетического моделирования, для пациентов с нарушением функции почек легкой и средней степени тяжести рекомендуемый временной интервал до повторного введения рокурония в дозе 0,6 мг/кг или векурония в дозе 0,1 мг/кг после стандартного восстановления нейромышечной проводимости сугаммадексом должен составлять 24 ч. Если необходим более короткий временной интервал, доза рокурония для проведения новой нейромышечной блокады должна составлять 1,2 мг/кг.

Повторное введение рокурония или векурония после немедленной реверсии (16 мг/кг сугаммадекса). В крайне редких случаях, когда возникает указанная необходимость, время ожидания составляет 24 ч.

При необходимости нейромышечной блокады ранее, чем закончилось рекомендуемое время ожидания, следует применять нестероидные нейромышечные блокаторы. Начало действия деполяризующего нейромышечного блокатора может наступать несколько позже, чем ожидается, поскольку основная часть постсинаптических никотиновых рецепторов все еще может быть занята нейромышечным блокатором.

Нарушение функции почек. Применение сугаммадекса не рекомендуется у пациентов с тяжелым нарушением функции почек, включая пациентов, которым требуется проведение диализа.

Анестезия легкой степени. Когда в клинических исследованиях нейромышечную блокаду намеренно устраняли в середине действия анестезии, иногда наблюдались признаки легкой анестезии (движение, кашель, гримасы или сосание эндотрахеальной трубки). В случае, если нейромышечная блокада устранена, а анестезия продолжает действовать, согласно клиническим показаниям пациенту вводят дополнительные дозы анестетика и/или опиоида.

Выраженная брадикардия. В отдельных случаях выраженную брадикардию наблюдали в течение нескольких минут после введения сугаммадекса для реверсии нейромышечной блокады. Иногда брадикардия может привести к остановке сердца. Необходимо проведение тщательного мониторинга изменений гемодинамики у пациента во время и после реверсии нейромышечной блокады. В случае наблюдения клинически значимой брадикардии, назначают антихолинергические лекарственные средства, например атропин..

Нарушение функции печени. Сугаммадекс не метаболизируется и не выводится печенью; по этой причине не проводили целевые исследования с участием пациентов с нарушением функции печени. Лечение пациентов с тяжелым нарушением функции печени проводят с большой осторожностью.

Применение в интенсивной терапии. Применение сугаммадекса у пациентов, получавших рокуроний или векуроний в условиях интенсивной терапии. не изучалось.

Применение сугаммадекса для реверсии нейромышечной блокады, вызванной другими нейромышечными блокирующими агентами (за исключением рокурония и векурония). Сугаммадекс не применяют для реверсии блокады, вызванной нестероидными нейромышечными блокирующими агентами, такими как сукцинилхолин или соединения бензилизохинолина.

Сугаммадекс не следует применять для реверсии нейромышечной блокады, вызванной стероидными нейромышечными блокирующими агентами, за исключением рокурония и векурония, поскольку отсутствует информация об эффективности и безопасности применения сугаммадекса в этих случаях. Сугаммадекс не рекомендуется применять для реверсии нейромышечной блокады, вызванной панкуронием, поскольку информации о его применении в таких случаях недостаточно.

Задержка восстановления. При состояниях, связанных с замеделением кровотока, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, пожилой возраст, наличие отеков (например, при тяжелой форме нарушения функции печени), время восстановления может увеличиваться.

Реакции гиперчувствительности к сугаммадексу. Возможно развитие реакций гиперчувствительности с сугаммадексу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Клиническая информация о применении сугаммадекса в период беременности отсутствует.

Исследования на животных не продемонстрировали прямого или опосредованного негативного воздействия на течение беременности, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие ребенка. Следует с осторожностью применять сугаммадекс у беременных.

Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли сугаммадекс в грудное молоко человека. Исследования на животных продемонстрировали, что сугаммадекс проникает в грудное молоко. Оральная абсорбция циклодекстрина является, как правило, низкой. Наличие воздействия на ребенка в случае однократного введения сугаммадекса кормящей грудью не прогнозируется. Сугаммадекс применяют с осторожностью у кормящих грудью.

Фертильность. Влияние сугаммадекса на фертильность у человека не исследовали. В исследованиях на животных по оценке фертильности отрицательные последствия не обнаружены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Информация о влиянии сугаммадекса на способность управлять транспортными средствами или механизмами отсутствует.