многолетнее травянистое растение семейства губоцветных, корни и корневища которого содержат 4–4,5% флавоноидов: байкалин, гидролизирующийся в глюкуроновую кислоту, байкаленин (триоксифлавон), вагонин (диокси-метоксифлавон), до 2,5% пирокатехинов, смолы, крахмал, дубильные вещества. В листьях и стеблях содержится около 10% флавоноидного соединения скутелларина, расщепляющегося при гидролизе на глюкуроновую кислоту и скутеллареин, а также стероидные сапонины (до 7%), гликозиды, эфирное масло.

Флавоноиды шлемника обусловливают его мощное антиоксидантное действие. Так, байкалин подавляет ПОЛ в 375 раз сильнее, чем витамин Е. Флавоноид вагонин оказывает нейропротекторное и анксиолитическое действие, обладая выраженным сродством к активным бензодиазепиновым центрам ГАМК-эргических рецепторов.

Шлемник оказывает гипотензивное седативное, тонизирующее, спазмолитическое, противосудорожное действие; обладает противовоспалительным, общеукрепляющим, антитромбическим, антиаллергическим действием, проявляет антивирусную и антибактериальную активность. Препараты шлемника оказывают желчегонное и послабляющее действие.

Флавоноиды шлемника байкальского вызывают снижение возбудимости ЦНС, уменьшают напряжение при психическом и физическом переутомлении. Гипотензивное действие препарата обусловлено седативным, сосудорасширяющим и спазмолитическим эффектами, а с другой стороны — угнетением проведения возбуждения в симпатических ганглиях. По седативному эффекту шлемник превосходит валериану и пустырник, при этом препараты шлемника малотоксичны.

Шлемник байкальский обладает выраженной противовирусной активностью, особенно в отношении вируса гриппа. Он стимулирует синтез эндогенного интерферона.

Мощные антиоксидантные свойства шлемника можно применять при лечении больных с онкопатологией, получавших химио- и лучевую терапию. Перспективным является создание на основе шлемника фитохимических препаратов для лечения пациентов с заболеваниями, обусловленными воздействием ионизирующей радиации.