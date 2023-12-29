р-р рисдиплама для приема per os должен приготовить врач или фармацевт перед отпуском пациенту.

Перед приемом пациентом первой дозы рисдиплама врач или фармацевт обсуждают с пациентом или лицом, осуществляюшим уход за пациентом, способ приготовления и приема назначенной пациенту суточной дозы рисдиплама.

Начало фармакотерапии рисдипламом и ее контроль в течение всего периода его применения проводит врач с опытом диагностики и лечения СМА.

Рекомендуемые дозы и условия применения. Рисдиплам принимают per os 1 раз в сутки, примерно в одно и то же время, ежедневно c помощью многоразовых шприцев для применения per os.

Рекомендуемая доза рисдиплама для фармакотерапии СМА зависит от возраста и массы тела пациента:



Возраст и масса тела Рекомендуемая суточная доза от 2 мес до <2 лет 0,20 мг/кг ≥2 лет с массой тела <20 кг 0,25 мг/кг ≥2 лет с массой тела ≥20 кг 5 мг