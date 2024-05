влияние рисдиплама на другие лекарственные средства.

In vitro рисдиплам и его основной циркулирующий метаболит M1 не индуцируют CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4.

In vitro рисдиплам и M1 не ингибировали какой-либо из этих исследуемых изоферментов CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, за исключением CYP3A.

Рисдиплам — слабый ингибитор CYP3A. У здоровых взрослых прием рисдиплама 1 раз в сутки в течение 2 нед несколько повышал экспозицию мидазолама, высокочувствительного субстрата CYP3A (AUC на 11%; C max на 16%). Указанное лекарственное взаимодействие не считается клинически значимым, поэтому коррекции дозы субстратов CYP3A не требуется.

Учитывая результаты применения фармакокинетической модели, основанной на физиологии (ФКОФ-модель), подобный эффект ожидается у детей и младенцев в возрасте ≥2 мес.

В исследованиях in vitro показано, что рисдиплам и M1 не являются сильными ингибиторами белка множественной лекарственной резистентности 1 (MDR1) человека, полипептидов-транспортеров органических анионов 1 и 3 (OATP1B1 и OATP1B3), транспортеров органических анионов 1 и 3 (OAT1 и OAT3).

Рисдиплам и M1 in vitro являются ингибиторами полипептида-транспортера органических катионов 2 (OCT2) человека и транспортеров белков множественной резистентности и выведения токсинов MATE1 и транспортеров MATE2-K. При применении в терапевтических концентрациях взаимодействия рисдиплама с субстратами OCT2 не ожидаются. Влияние рисдиплама в случае его сочетанного применения на фармакокинетику субстратов MATE1 и MATE2-K у человека является неизвестным. На основании данных in vitro, рисдиплам может повысить концентрацию в плазме крови лекарственных средств, элиминация которых осуществляется с помощью MATE1 или MATE2-K, например метформина. При невозможности избежать сочетанного применения, проводят мониторинг связанной с лекарственным средством токсичности и, в случае необходимости, рассматривают вопрос о снижении его дозы.

Влияние других лекарственных средств на рисдиплам.

При одновременном применении сильного ингибитора CYP3A итраконазола в дозе 200^мг 2 раза в сутки и рисдиплама в дозе 6 мг однократно per os не наблюдалось клинически значимого влияния на фармакокинетику рисдиплама (увеличение AUC на 11%, снижение C max на 9%). При одновременном применении с ингибитором CYP3A коррекции дозы рисдиплама не требуется.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами через ФМО-1- и ФМО-3-опосредованные пути передачи сигнала не ожидаются.