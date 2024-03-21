за 30–60 мин до каждой инфузии рекомендуется провести премедикацию (анальгетики и антигистаминные средства). Приготовленный р-р для инфузии нельзя вводить струйно. В период лечения и в течение 12 мес после его окончания женщинам репродуктивного возраста следует использовать надежные методы контрацепции. С осторожностью применяют у пациентов с заболеваниями легких (риск развития бронхоспазма), при нейтропении (менее 1500/мкл) и/или тромбоцитопении (менее 75 000/мкл). В ходе лечения необходимо регулярно проводить развернутый анализ периферической крови, включая определение количества тромбоцитов. У больных с большим числом циркулирующих злокачественных клеток (более 25 000/мкл) или высокой опухолевой нагрузкой (в том числе при хроническом лимфолейкозе или лимфоме из клеток мантийной зоны) риск тяжелых инфузионных реакций может быть особенно велик, в связи с чем они нуждаются в тщательном врачебном наблюдении. Не менее чем за 12 ч до начала инфузии следует отменить гипотензивные препараты. Пациентам с заболеваниями сердца в анамнезе в процессе инфузии требуется тщательное наблюдение. При введении других моноклональных антител с диагностической или лечебной целью у больных, имеющих антитела против белков мыши или антихимерные антитела, возможно развитие реакций повышенной чувствительности (в том числе анафилактоидных реакций), поэтому в наличии всегда должны быть средства для их купирования. IgG могут проникать через плацентарный барьер. Учитывая, что IgG, циркулирующие в крови матери, выделяются с грудным молоком, ритуксимаб не следует применять в период лактации. Безопасность и эффективность применения у детей не установлены. Приготовленные инфузионные р-ры стабильны в течение 12 ч при комнатной температуре и 24 ч — при температуре от 2 до 8 °С.

Рекомендуемая доза для подкожного введения взрослым пациентам составляет 1600 мг (фиксированная доза), независимо от площади поверхности тела пациента. Перед началом лечения все больные должны получить полную дозу препарата для в/в введения.