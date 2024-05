рибоциклиб замедляет прогрессирование рака путем ингибирования двух белков — циклинзависимой киназы 4 и 6 (CDK4/6). Эти киназы активируются при связывании с D-циклинами и играют решающую роль в сигнальных путях, которые приводят к прогрессированию клеточного цикла и клеточной пролиферации.

Механизм действия. Ингибирование CDK4/6 может обеспечить защиту от онкогенных процессов в определенных типах тканей. Сообщалось, что рибоциклиб является наиболее селективным ингибитором CDK4/6 и обладает противоопухолевой активностью в ряде доклинических моделей. Он ингибировал рост опухолевых клеток, останавливая процесс в контрольной точке G1.

Фармакокинетика. Абсорбция. После приема внутрь рибоциклиб быстро всасывается со средним значением времени достижения С max 1–5 ч. Концентрации в плазме крови увеличиваются примерно в 2–3 раза с 1-го до 18/21-го дня цикла 1 вследствие накопления. Экспозиция рибоциклиба повышается с дозой, при этом как C max , так и AUC увеличиваются немного больше, чем пропорционально дозе, в диапазоне доз 50–1200 мг/сут. После многократного приема в дозе 600 мг раз в сутки равновесное состояние обычно достигается через 8 дней, и рибоциклиб накапливается со средним геометрическим коэффициента накопления 2,51 (диапазон 0,972–6,40). Т ½ — 32,6 ч.

Распределение. Связывание рибоциклиба с белками плазмы крови человека in vitro составляет приблизительно 70% и не зависит от концентрации (от 10 до 10 000 нг/мл). Рибоциклиб равномерно распределялся между эритроцитами и плазмой крови, при этом среднее соотношение крови и плазмы in vivo составляло 1,04. Кажущийся объем распределения в стационарном состоянии (V ss /F) составил 1090 л на основании фармакокинетического анализа популяции.

Метаболизм. У людей рибоциклиб подвергается экстенсивному метаболизму в печени, в основном посредством CYP 3A4.

После перорального введения человеку однократной дозы 600 мг радиоактивно меченого рибоциклиба основные метаболические пути рибоциклиба включали окисление (деалкилирование, C- и/или N-оксигенирование, окисление (-2H)) и их комбинации. Главные циркулирующие метаболиты включают метаболит M13 (CCI284, N-гидроксилирование), M4 (LEQ803, N-деметилирование) и M1 (вторичный глюкуронид), каждый из которых составляет примерно 9%, 9% и 8% от общей радиоактивности и 22%, 20% и 18% экспозиции рибоциклиба. Клиническая активность (фармакологические свойства и безопасность) рибоциклиба обусловлена главным образом исходным веществом с незначительным вкладом циркулирующих метаболитов.

Неизмененное вещество составляет примерно 17% и 12% введенной дозы в кале и моче соответственно. Метаболит LEQ803 является главным метаболитом в кале и составляет примерно 14% и 4% введенной дозы в кале и моче соответственно. Многочисленные другие метаболиты были обнаружены как в кале, так и в моче в незначительных количествах (≤3% введенной дозы).

Выведение. Среднее геометрическое эффективного Т ½ из плазмы крови (на основе коэффициента накопления) составляет 32,0 ч (63% CV), а кажущийся пероральный клиренс (CL/F) — 25,5 л/ч (66% CV) в стационарном состоянии при введении дозы 600 мг у пациентов с распространенным раком.

Среднее геометрическое кажущегося конечного Т ½ из плазмы крови рибоциклиба составило 29,7–54,7 ч, а среднее геометрическое CL/F рибоциклиба — от 39,9 до 77,5 л/ч при введении дозы 600 мг в исследованиях с участием здоровых добровольцев.

Рибоциклиб выводится в основном с калом, с небольшим участием мочевыводящих путей. У 6 здоровых мужчин после однократного перорального введения радиоактивно меченого рибоциклиба 92% дозы было элиминировано в течение 22 дней; основной путь выведения — с калом (69%), и 23% дозы выводилось с мочой.