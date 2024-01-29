Применять препарат могут только врачи с онкологическим опытом.

Немелкоклеточный рак легкого .

Комбинированная терапия с доцетакселом.

Показан в комбинации с доцетакселом при метастатическом немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) с прогрессированием заболевания на фоне или после химиотерапии на основе платины.

Пациенты с геномными аберрациями рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или киназы анапластической лимфомы (ALK) должны иметь прогрессирование заболевания до начала приема рамуцирумаба.

– Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в в день 1, ПЛЮС

– Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1

Повторять цикл каждые 21 день.

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.

Комбинированная терапия с эрлотинибом

Показан в комбинации с эрлотинибом для первой линии лечения метастатического НСКЛ у пациентов, опухоли которых имеют делеции экзона 19 EGFR или мутации замены экзона 21 (L858R).

– Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в каждые 2 недели, ПЛЮС

– Эрлотиниб 150 мг PO qDay

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.

Информацию о дозировке см. инструкцию для эрлотиниба.

Рак желудка

В качестве отдельного препарата или в комбинации с паклитакселом при распространенной аденокарциноме желудка или пищеводно-желудочного перехода у пациентов с прогрессированием заболевания на фоне или после предшествующей фторпиримидиновой или платиносодержащей химиотерапии.

Введение рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 раза в неделю.

Комбинация с паклитакселом

– Дни 1 и 15: рамуцирумаб 8 мг/кг в/в

– Дни 1, 8 и 15: паклитаксел 80 мг/м2

Повторять цикл каждые 28 дней.

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.

Колоректальный рак

Показан для использования в комбинации с FOLFIRI для пациентов с метастатическим колоректальным раком (МКРР), у которых заболевание прогрессировало на схеме первой линии, содержащей бевацизумаб, оксалиплатин и фторпиримидин.

Рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 раза в неделю в комбинации с FOLFIRI.

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.

Гепатоцеллюлярная карцинома.

Показан в качестве монотерапии для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у пациентов с уровнем альфа-фетопротеина (АФП) ≥400 нг/мл, получавших лечение сорафенибом.

8 мг/кг в/в 2 раза в неделю

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.