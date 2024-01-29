РАМУЦИРУМАБ (RAMUCIRUMABUM) Действующее вещество
Механизм действия. Рамуцирумаб — это человеческое моноклональное антитело, которое специфически связывается с рецептором сосудистого эндотелиального фактора роста-2 (рецептор VEGF-2), блокируя таким образом связывание VEGF-A, VEGF-C и VEGF-D. Рецептор VEGF-2 является важнейшим рецептором для ангиогенеза. Рамуцирумаб предотвращает лиганд-стимулированную активацию рецептора VEGF-2 и последующих сигнальных каскадов, включая митоген-активированные протеинкиназы p44/p42, путем его связывания. Это нейтрализует индуцированную лигандом пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток человека.
Фармакокинетика.
Распределение. По данным популяционного фармакокинетического метода, средний объем распределения в равновесном состоянии составлял 5,4 л (15%).
Метаболизм рамуцирумаба не изучался. Однако известно, что антитела в основном метаболизируются путем катаболических процессов.
Элиминация. Средний клиренс составлял 0,015 л/ч (30%). Средний Т½ составлял 14 дней (20%).
Зависимость от времени и дозы. Пропорциональность дозы наблюдалась в диапазоне от 6 мг/кг до 20 мг/кг. При введении рамуцирумаба каждые 2 недели наблюдался коэффициент накопления 1,5. Стационарное состояние достигается после 6-й дозы.
Рамуцирумаб применяется для лечения взрослых пациентов с:
– распространенной аденокарциномой желудка с прогрессированием опухоли в комбинации с паклитакселом после предыдущей химиотерапии препаратами платины и фторпиримидинами.
– распространенная аденокарцинома желудка с прогрессированием опухоли после предыдущей платино- или фторпиримидинсодержащей химиотерапии в виде монотерапии, если эти пациенты не подходят для комбинированной терапии с паклитакселом.
– метастатический колоректальный рак (мКРР) с прогрессированием опухоли в комбинации с режимом FOLFIRI (иринотекан, фолиниевая кислота и 5-фторурацил) во время или после предыдущей терапии бевацизумабом, оксалиплатином и фторпиримидином.
– местно распространенная или метастатическая немелкоклеточная карцинома легких с прогрессированием опухоли после химиотерапии платиносодержащими препаратами в комбинации с доцетакселом.
Применять препарат могут только врачи с онкологическим опытом.
Немелкоклеточный рак легкого.
Комбинированная терапия с доцетакселом.
Показан в комбинации с доцетакселом при метастатическом немелкоклеточном раке легкого (НМРЛ) с прогрессированием заболевания на фоне или после химиотерапии на основе платины.
Пациенты с геномными аберрациями рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или киназы анапластической лимфомы (ALK) должны иметь прогрессирование заболевания до начала приема рамуцирумаба.
– Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в в день 1, ПЛЮС
– Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в день 1
Повторять цикл каждые 21 день.
Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Комбинированная терапия с эрлотинибом
Показан в комбинации с эрлотинибом для первой линии лечения метастатического НСКЛ у пациентов, опухоли которых имеют делеции экзона 19 EGFR или мутации замены экзона 21 (L858R).
– Рамуцирумаб 10 мг/кг в/в каждые 2 недели, ПЛЮС
– Эрлотиниб 150 мг PO qDay
Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Информацию о дозировке см. инструкцию для эрлотиниба.
Рак желудка
В качестве отдельного препарата или в комбинации с паклитакселом при распространенной аденокарциноме желудка или пищеводно-желудочного перехода у пациентов с прогрессированием заболевания на фоне или после предшествующей фторпиримидиновой или платиносодержащей химиотерапии.
Введение рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 раза в неделю.
Комбинация с паклитакселом
– Дни 1 и 15: рамуцирумаб 8 мг/кг в/в
– Дни 1, 8 и 15: паклитаксел 80 мг/м2
Повторять цикл каждые 28 дней.
Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Колоректальный рак
Показан для использования в комбинации с FOLFIRI для пациентов с метастатическим колоректальным раком (МКРР), у которых заболевание прогрессировало на схеме первой линии, содержащей бевацизумаб, оксалиплатин и фторпиримидин.
Рамуцирумаб 8 мг/кг в/в 2 раза в неделю в комбинации с FOLFIRI.
Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Гепатоцеллюлярная карцинома.
Показан в качестве монотерапии для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у пациентов с уровнем альфа-фетопротеина (АФП) ≥400 нг/мл, получавших лечение сорафенибом.
8 мг/кг в/в 2 раза в неделю
Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.
Повышенная чувствительность к действующему веществу. Пациентам с немелкоклеточным раком легких (НДКРЛ) при наличии кавитации опухоли или поражения опухолью крупных сосудов.
Артериальные тромбоэмболические события.
В ходе клинических исследований сообщалось о серьезных, иногда летальных артериальных тромбоэмболических явлениях (АТЕ), включая инфаркт миокарда, остановку сердца, инсульт и церебральную ишемию. При возникновении АТЕ лечение рамуцирумабом необходимо прекратить.
Желудочно-кишечные перфорации.
Лечение рамуцирумабом может повышать риск перфорации желудочно-кишечного тракта. Сообщалось о случаях желудочно-кишечной перфорации во время лечения рамуцирумабом. В случае возникновения желудочно-кишечной перфорации лечение рамуцирумабом необходимо прекратить.
Тяжелые кровотечения.
Лечение рамуцирумабом может повышать риск возникновения тяжелых кровотечений. Если возникает кровотечение 3 или 4 степени, лечение рамуцирумабом необходимо прекратить. Если одновременно применяются антикоагулянты или другие виды сопутствующей терапии, повышающие риск кровотечения, или если пациенты имеют склонность к кровотечениям, необходимо регулярно проверять формулу крови и показатели коагуляции.
Сообщалось о тяжелых желудочно-кишечные кровотечения, включая летальные случаи, у пациентов с карциномой желудка, которые получали комбинированную терапию рамуцирумабом с паклитакселом, и у пациентов с метастатической колоректальной карциномой, которые получали комбинированную терапию рамуцирумабом с режимом FOLFIRI.
Реакции, связанные с инфузией.
В клинических исследованиях рамуцирумаба сообщалось о реакциях, связанных с инфузией. В большинстве случаев они возникали во время или после первой или второй инфузии рамуцирумаба. Поэтому пациенты должны находиться под наблюдением для выявления признаков реакций гиперчувствительности во время инфузии.
Симптомы включают:
– окоченение/тремор
– боль в спине/спазмы
– боль и / или сжатие в груди
– лихорадка
– приливы
– одышка
– хрипы
– гипоксия и парестезия
В тяжелых случаях возникают следующие симптомы:
– бронхоспазм
– наджелудочковая тахикардия
– гипотензия
У пациентов со степенью IRR 3 или 4 лечение рамуцирумабом необходимо немедленно и навсегда прекратить.
Беременность.
Данные о применению рамуцирумаба беременным женщинам отсутствуют.
Однако известно, что ангиогенез является важным фактором для сохранения беременности и развития плода. Поскольку рамуцирумаб может подавлять ангиогенез, активное вещество можно применять только тогда, когда потенциальная польза для матери оправдывает риск для плода.
Кормление грудью.
Неизвестно, проникает ли рамуцирумаб в грудное молоко. Проникновение рамуцирумаба в грудное молоко и пероральная абсорбция считаются низкими. Поскольку нельзя исключить риск для младенца, кормление грудью следует прекратить во время терапии и подождать не менее 3 месяцев после окончания терапии.