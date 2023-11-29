РИТОНАВИР (RITONAVIRUM) Действующее вещество
ритонавир — противовирусное средство, пептидный ингибитор протеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Ферментное расщепление протеаз делает невозможным активацию белкового предшественника и приводит к синтезу незрелых ВИЧ-частиц, не способных инициировать дальнейшее развитие инфекции. Протеолиз полипептидов ВИЧ останавливает жизненный цикл его репликации. Связывает С2-симметричную часть активной зоны ВИЧ-протеазы, обладает высоким селективным сродством к ней и оказывает слабое ингибиторное действие на протеазы человека. Увеличивает количество CD-4 клеток в крови и снижает концентрацию вирусной РНК. Приводит к увеличению общего количества лейкоцитов, лимфоцитов и тромбоцитов.
Время достижения максимальной концентрации в плазме крови после приема внутрь — 2–4 ч. Кажущийся объем распределения — 0,41 л/кг. Биодоступность — 94%. С белками плазмы крови связывается 98–99%. Метаболизируется системой цитохрома Р450 до гидроксилированных неактивных метаболитов с последующим их глюкуронированием. Главными изоферментами, ответственными за метаболизм, являются CYP 2B6 и CYP 3А. Курение, масса тела, возраст, пол, CYP 2D6-фенотип не оказывают влияния на клиренс ритонавира. T½ у детей 2–14 лет в 1,5 раза короче, чем у взрослых, в то же время значения Cmax одинаковы. Выводится с калом (20–40% в неизмененном виде).
ВИЧ-инфекция (у взрослых и детей) в составе комбинированной терапии.
внутрь во время еды по 600 мг 2 раза в сутки. Начальная доза — 300 мг 2 раза в сутки, затем ежедневно дозу повышают на 100 мг в каждый прием до достижения дозы 600 мг 2 раза в сутки. Детям — 400 мг на 1 м2 поверхности тела 2 раза в сутки, при плохой переносимости начальная доза — 250 мг/м2 с дальнейшим повышением каждые 2–3 дня на 50 мг/ м2 в каждый прием, пока не будет достигнута доза 400 мг/ м2 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к ритонавиру.
тошнота, рвота, диарея, анорексия, боль в животе, сухость во рту, диспепсия, отрыжка, метеоризм, раздражение гортани, потеря вкусовых ощущений, лихорадка, аллергические реакции, тревожность, бессонница, парестезия, астенический синдром, головная боль, головокружение, сонливость, уменьшение массы тела, миалгия, кашель, фарингит; папулезная сыпь, зуд, потливость, гипергликемия, анемия, снижение гематокрита, эритропения, лейкопения, нейтропения, эозинофилия, гиперурикемия, гипокалиемия, повышение активности печеночных трансаминаз, гипертриглицеридемия.
в период лечения, помимо специфических иммунологических и вирусологических исследований, необходимо регулярно контролировать клинический и биохимический анализ крови, в частности активность печеночных трансаминаз. При лечении больных гемофилией А и В возможно повышение вероятности кровотечения (появление кожных и суставных гематом); после специфического лечения терапию можно продолжать под постоянным контролем показателей крови.
повышает концентрацию средств, метаболизирующихся с участием цитохрома Р450 (в том числе амиодарона, астемизола, итраконазола, кетоконазола, бепридила, цизаприда, клозапина, дигидроэрготамина, эрготамина, энкаинида, флекаинида, пироксикама, пропафенона, клонидина, рифабутина, терфенадина). Хлоразепам, диазепам, эстазолам, мидазолам, тризолам, золпидем повышают риск развития нарушения дыхания, астении. Фенобарбитал, карбамазепин, дексаметазон, фенитоин, рифампин, рифабутин, курение снижают эффективность ритонавира. Ритонавир снижает эффективность пероральных контрацептивов, теофиллина, увеличивает AUC саквинавира, индинавира, кларитромицина, триметоприма, рифабутина и его метаболита, уменьшает AUC цидовудина (на 26%), теофиллина (на 45%), этинилэстрадиола (на 41%), сульфаметоксазола (на 20%). Не рекомендуется одновременный прием (в связи с возможным изменением концентрации) с анальгетиками, антигистаминными, антиаритмическими и седативными средствами, антидепрессантами, антипсихотическими средствами, антагонистами кальция.