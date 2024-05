фармакодинамика. Риоцигуат — стимулятор растворимой гуанилатциклазы (рГЦ) — фермента, который присутствует в сердце, легких и является рецептором оксида азота (NO).

При связывании NO с рГЦ под действием фермента происходит усиление синтеза сигнальной молекулы циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ). Внутриклеточный цГМФ играет важную роль в регуляции тонуса сосудов, процессов пролиферации, фиброза и воспаления.

Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) связана с дисфункцией эндотелия, ухудшением синтеза NO и недостаточной активацией цепи NO – рГЦ – цГМФ.

Риоцигуат обладает двойным механизмом действия: повышает чувствительность рГЦ к эндогенному NO, стабилизируя его связывание с рГЦ, а также напрямую стимулирует рГЦ через другой активный центр, независимый от NO. Риоцигуат стимулирует путь NO – рГЦ – цГМФ.,

Риоцигуат стимулирует путь NO – рГЦ – цГМФ, в результате чего происходит существенное улучшение гемодинамики в легочных сосудах и увеличение толерантности к физической нагрузке у пациентов.

Существует прямая взаимосвязь между концентрацией риоцигуата в плазме крови и параметрами гемодинамики, такими как ОПСС, систолическое АД, легочное сосудистое сопротивление и объемная скорость кровотока сердца.

Фармакокинетика.

Абсорбция. Риоцигуат обладает высокой абсолютной биодоступностью (94%).

C max — через 1–1,5 ч после приема per os.

Прием пищи незначительно уменьшает AUC риоцигуата и снижает C max на 35%.

Распределение. Связывание с белками плазмы крови — ≈95%, преимущественно с альбумином и кислым альфа–1–гликопротеином.

V d, ss — около 30 л.

Метаболизм. Основной путь метаболизма риоцигуата — N–деметилирование, катализируемое изоферментами CYP1A1, CYP3A4, CYP3A5 и CYP2J2, в результате образуется главный циркулирующий активный метаболит —M1, фармакологическая активность которого — 1/ 10 до 1/ 3 от активности риоцигуата с последующей его трансформацией в фармакологически неактивный N–глюкуронид. Изофермент CYP1A1 катализирует образование M1 в печени и легких.

Выведение. Выведение риоцигуата и его метаболитов происходит как с мочой (33–45%, из них ≈4–19 % — неизмененный риоцигуат), так и с калом (48–59 %, из них ≈9–44 % — неизмененный риоцигуат).

In vitro риоцигуат и M1 — субстраты транспортных белков P–gp и BCRP Учитывая системный клиренс равный ≈3–6 л/ч, риоцигуат принадлежит к фармакотерапевтическим средствам с низким клиренсом. T ½ — ≈7 ч у здоровых лиц и ≈12 ч – у больных.