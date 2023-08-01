веноокклюзионная болезнь легких (ЛВОБ). Легочные вазодилататоры могут значительно ухудшать состояние сердечно-сосудистой системы у пациентов с ЛВОБ. Поэтому риоцигуат не следует принимать этим пациентам. В случае появления симптомов отека легких рассматривают возможность развития ассоциированной ЛВОБ и при подтверждении диагноза — прекращают терапию риоцигуатом.

Кровотечения из дыхательных путей. У пациентов с ЛАГ повышается вероятность развития кровотечения из дыхательных путей, в частности у пациентов, получающих антикоагулянты.

Возможно повышение риска серьезных и летальных кровотечений из дыхательных путей во время лечении риоцигуатом, особенно при наличии факторов риска, таких как недавние случаи кровохарканья, в т.ч. требующие выполнения эмболизации бронхиальных артерий.

Избегают применения риоцигуата у пациентов с эпизодами кровохарканья в анамнезе или больных, которым ранее эмболизировали бронхиальные артерии. При наличии кровотечений из дыхательных путей у пациента врач должен постоянно проводить оценку соотношения польза/риск относительно продолжения терапии риоцигуатом.

Гипотензия. Риоцигуат обладает вазодилатирующими свойствами, что может приводить к снижению АД. Перед назначением риоцигуата врач тщательно учитывает все сопутствующие заболевания пациента, на которые может отрицательно повлиять вазодилатация.

Риоцигуат нельзя применять пациентам с систолическим АД <95 мм рт. ст. У пациентов в возрасте ≥65 лет повышается риск развития гипотензии. Поэтому риоцигуат осторожно назначают этим пациентам.

Почечная недостаточность. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина — <30 мл/мин) не рекомендуется применять риоцигуат.

Печеночная недостаточность. Применение риоцигуата у пациентов с тяжелой (класс С по шкале Чайлд-Пью) печеночной недостаточностью противопоказано.

У пациентов со среднетяжелой (класс В по шкале Чайлд-Пью) увеличивается экспозиция риоцигуата, поэтому титрование доз у этих пациентов следует проводить с особой осторожностью.

Табакокурение. Концентрация риоцигуата в плазме крови пациентов-курильщиков ниже, чем у некурящих. У пациентов, которые начинают или бросают курить во время лечения риоцигуатом, может возникнуть потребность в коррекции дозы риоцигуата.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность. Данные по применению риоцигуата у беременных отсутствуют.

В исследованиях на животных выявлены признаки репродуктивной токсичности и прохождения через гематоплацентарный барьер. Поэтому риоцигуат противопоказан к применению у беременных.

Женщины репродуктивного возраста должны применять эффективные средства контрацепции во время лечения риоцигуатом.

Кормление грудью. Данные, полученные в ходе исследований на животных, указывают, что риоцигуат выделяется в грудное молоко. Риоцигуат не применяют у женщин, кормящих грудью. Если же применение риоцигуата в период кормления грудью необходимо, на время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Риоцигуат оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Сообщалось о случаях головокружения, которые могут повлиять на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами.