Резерпин (RESERPINUM)

взрослым назначают внутрь после или во время еды.

При АГ в начале лечения назначают 0,3–0,5 мг/сут. При необходимости дозу повышают до 1–1,5 мг/сут в 2 приема. В отдельных случаях назначают в сочетании с другими гипотензивными или салуретическими средствами. В качестве поддерживающей дозы обычно назначают по 0,1 мг 2–3 раза в сутки. В определенных случаях, например, при преэклампсии или эклампсии, а также при гипертонических кризах вводят 1 мг препарата в/м или в/в медленно.

При неврозах взрослым назначают по 0,1 мг 3 раза в сутки; детям младшего возраста — по 0,1 мг 1–2 раза в сутки по показаниям; детям школьного возраста — по 0,1 мг до 3 раз в сутки.