Резерпин (RESERPINUM)

Фармакологические свойства
резерпин (3,4,5-триметоксибензоат-метил-резерпат) алкалоид из корней раувольфии змеиной (Rauwolfia serpentina Benth.) и других видов этого растения. Оказывает гипотензивное, седативное, а также отрицательное хронотропное действие. Резерпин оказывает симпатолитическое действие за счет истощения запаса катехоламинов в пресинаптических нервных окончаниях и в центральной нервной системе, а также (на достаточно длительное время) потери способности к накоплению там катехоламинов. В результате тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы снижается, в то время как активность парасимпатического отдела остается неизменной. Резерпин вызывает мягкое и длительное снижение повышенного АД. Препарат оказывает характерное седативное и релаксирующее действие, а также обладает способностью успокаивать ЧСС.
Показания
АГ; тахикардия при сердечной недостаточности, симпатикотонии, гипертиреозе. Применение в психиатрической практике ограничено; благодаря седативному и релаксирующему действию назначают главным образом при состояниях страха и напряжения, беспокойстве, раздражительности и перевозбуждении, алкогольных психозах, нарушении поведения у детей, а также при при климактерических расстройствах.
Применение
взрослым назначают внутрь после или во время еды.
При АГ в начале лечения назначают 0,3–0,5 мг/сут. При необходимости дозу повышают до 1–1,5 мг/сут в 2 приема. В отдельных случаях назначают в сочетании с другими гипотензивными или салуретическими средствами. В качестве поддерживающей дозы обычно назначают по 0,1 мг 2–3 раза в сутки. В определенных случаях, например, при преэклампсии или эклампсии, а также при гипертонических кризах вводят 1 мг препарата в/м или в/в медленно.
При неврозах взрослым назначают по 0,1 мг 3 раза в сутки; детям младшего возраста — по 0,1 мг 1–2 раза в сутки по показаниям; детям школьного возраста — по 0,1 мг до 3 раз в сутки.
Противопоказания
повышенная чувствительность к резерпину, депрессия, коронарная недостаточность, органические поражения миокарда, пороки аортального клапана, пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нефросклероз, период за 2–3 нед до планируемых родов.
Побочные эффекты
при правильно установленной дозе обычно не вызывает побочных эффектов, но в отдельных случаях наблюдаются отек слизистой оболочки полости носа, повышенная потливость, общая слабость, усиление приступов стенокардии. Побочные эффекты устраняются при снижении дозы или после небольшого (1–3 дня) перерыва в приеме резерпина.
Особые указания
перед плановым хирургическим вмешательством следует заблаговременно поставить в известность хирурга или анестезиолога о том, что больной получал резерпин, поскольку может возникнуть необходимость в его отмене на несколько дней.
Резерпин может ослаблять внимание и замедлять быстроту психомоторных реакций, особенно при одновременном употреблении алкоголя или приеме препаратов, угнетающих ЦНС.
Взаимодействия
резерпин можно применять с другими гипотензивными препаратами, в том числе ганглиоблокаторами, гидрохлоротиазидом, гидралазином и др. С осторожностью назначают одновременно с хинидином, гуанетидином, сердечными гликозидами.
Передозировка
при резко выраженных побочных эффектах и передозировке промывают желудок взвесью энтеросорбентов (уголь активированный и другие энтеросорбенты углеродного типа). При развитии паркинсонизма назначают тригексифенидил, при выраженной симптоматической артериальной гипотензии — с осторожностью норэпинефрин.