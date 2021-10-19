действует одновременно на бульбарные и периферические вазомоторные структуры. Обладает большей селективностью к имидазолиновым рецепторам, чем к церебральным α 2 -адренорецепторам, что отличает его от типичных α 2 - агонистов. Центральный седативный эффект при применении рильменидина слабо выражен. Обладает дозозависимой антигипертензивной активностью, снижает систолическое и диастолическое АД в положении стоя и лежа. Снижает ОПСС без изменения сердечного выброса и электрофизиологических показателей сердца. Не нарушает ортостатическую адаптацию сердца, в частности, у людей пожилого возраста, и физиологическую адаптацию ЧСС при физической нагрузке. Не влияет на функцию почек, в частности не вызывает изменений перфузии почек, клубочковой фильтрации. Не оказывает негативного влияния на углеводный обмен, в том числе у больных сахарным диабетом, не влияет на метаболизм липидов. В терапевтических дозах не нарушает водно-электролитный баланс. Сохраняет антигипертензивную активность в течение 24 ч после однократного приема внутрь. В терапевтических дозах (1 мг/сут в 1 прием или 2 мг/сут в 2 приема) рильменидин является эффективным антигипертензивным средством.

Быстро и полностью всасывается после приема внутрь. C max в плазме крови достигается через 1½–2 ч после приема внутрь в дозе 1 мг. Абсолютная биодоступность достигает 100%, эффект первичного прохождения через печень отсутствует. Межиндивидуальные вариации показателей абсорбции весьма незначительны. Одновременный прием пищи не влияет на биодоступность. Связывание с белками плазмы крови — менее 10%. Объем распределения — 5 л/кг. В организме биотрансформируется незначительно. Следы метаболитов определяются в моче и являются результатом гидролиза или окисления оксазолинового кольца. Метаболиты обладают α 2 -адреноагонистической активностью. Почечный клиренс составляет 2/ 3 от общего клиренса. T ½ равен 8 ч и не изменяется в зависимости от дозы и от кратности применения. При курсовом применении равновесное состояние достигается на 3-й день. Контроль содержания рильменидина в плазме крови при длительных курсах лечения у больных АГ (в течение 2 лет) показал, что его концентрация остается стабильной. У больных пожилого возраста (старше 70 лет) T ½ равен 12 ч, у больных с печеночной недостаточностью — 11 ч. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 15 мл/мин) T ½ равен примерно 35 ч.