РИЛЬМЕНИДИН (RILMENIDINUM) Действующее вещество
действует одновременно на бульбарные и периферические вазомоторные структуры. Обладает большей селективностью к имидазолиновым рецепторам, чем к церебральным α2-адренорецепторам, что отличает его от типичных α2- агонистов. Центральный седативный эффект при применении рильменидина слабо выражен. Обладает дозозависимой антигипертензивной активностью, снижает систолическое и диастолическое АД в положении стоя и лежа. Снижает ОПСС без изменения сердечного выброса и электрофизиологических показателей сердца. Не нарушает ортостатическую адаптацию сердца, в частности, у людей пожилого возраста, и физиологическую адаптацию ЧСС при физической нагрузке. Не влияет на функцию почек, в частности не вызывает изменений перфузии почек, клубочковой фильтрации. Не оказывает негативного влияния на углеводный обмен, в том числе у больных сахарным диабетом, не влияет на метаболизм липидов. В терапевтических дозах не нарушает водно-электролитный баланс. Сохраняет антигипертензивную активность в течение 24 ч после однократного приема внутрь. В терапевтических дозах (1 мг/сут в 1 прием или 2 мг/сут в 2 приема) рильменидин является эффективным антигипертензивным средством.
Быстро и полностью всасывается после приема внутрь. Cmax в плазме крови достигается через 1½–2 ч после приема внутрь в дозе 1 мг. Абсолютная биодоступность достигает 100%, эффект первичного прохождения через печень отсутствует. Межиндивидуальные вариации показателей абсорбции весьма незначительны. Одновременный прием пищи не влияет на биодоступность. Связывание с белками плазмы крови — менее 10%. Объем распределения — 5 л/кг. В организме биотрансформируется незначительно. Следы метаболитов определяются в моче и являются результатом гидролиза или окисления оксазолинового кольца. Метаболиты обладают α2-адреноагонистической активностью. Почечный клиренс составляет 2/3 от общего клиренса. T½ равен 8 ч и не изменяется в зависимости от дозы и от кратности применения. При курсовом применении равновесное состояние достигается на 3-й день. Контроль содержания рильменидина в плазме крови при длительных курсах лечения у больных АГ (в течение 2 лет) показал, что его концентрация остается стабильной. У больных пожилого возраста (старше 70 лет) T½ равен 12 ч, у больных с печеночной недостаточностью — 11 ч. При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина менее 15 мл/мин) T½ равен примерно 35 ч.
АГ.
внутрь по 1 мг рильменидина (в форме дигидрофосфата) в сутки в один прием (утром). Через 1 мес лечения при недостаточном гипотензивном эффекте доза может быть повышена до 1 мг 2 раза в сутки (утром и вечером перед едой). Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста, а также у больных сахарным диабетом не требуется. При умеренно выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина более 15 мл/мин) также нет необходимости изменять дозу. Продолжительность лечения не ограничена.
депрессивные состояния, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 15 мл/мин). Ввиду отсутствия соответствующих клинических исследований не следует назначать рильменидин детям.
при назначении в терапевтических дозах побочные эффекты обычно возникают редко и имеют транзиторный характер. Возможны астения, сердцебиение, бессонница, сонливость, повышенная утомляемость, гастралгия, ксеростомия, диарея, кожные высыпания. Исключительно редко — похолодание конечностей, ортостатическая гипотензия, нарушения сексуальной функции, чувство тревоги, депрессия, кожный зуд, отеки, судороги, тошнота, запор, приливы жара.
нельзя резко прекращать лечение, рекомендуется постепенно снижать дозу рильменидина. Больным, недавно перенесшим инсульт или инфаркт миокарда, рильменидин следует назначать только под регулярным врачебным контролем.
Не обнаружено негативного влияния рильменидина на концентрацию внимания и скорость реакции пациентов при назначении в терапевтических дозах (1–2 мг/сут). В случае превышения рекомендуемой дозы рильменидин может влиять на психофизические способности организма, ослабляя внимание и замедляя психомоторные реакции, особенно при одновременном употреблении алкоголя или приеме препаратов, угнетающих ЦНС. В период лечения рильменидином следует исключить употребление алкоголя.
Не рекомендуется назначать рильменидин в период беременности, хотя тератогенного и эмбриотоксического эффекта в экспериментальных исследованиях не было обнаружено.
Рильменидин проникает в грудное молоко, поэтому его назначение не рекомендуется в период кормления грудью.
не рекомендуется сочетание с ингибиторами МАО. Трициклические антидепрессанты могут снижать антигипертензивную активность рильменидина. Не выявлено его взаимодействия с пероральными гипогликемизирующими средствами, инсулином, препаратами, снижающими содержание мочевой кислоты в крови, гиполипидемическими средствами, сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, антикоагулянтами, анестетиками, противовоспалительными средствами, а также другими антигипертензивными средствами (в частности, с диуретиками, дигидралазином, блокаторами β-адренорецепторов, антагонистами ионов кальция, ингибиторами АПФ).
наиболее вероятные симптомы — выраженная симптоматическая артериальная гипотензия и угнетение ЦНС. Лечение — зондовое промывание желудка, назначение симпатомиметиков. Незначительно выводится при проведении диализа.