РИФАМПИЦИН (RIFAMPICINUM)

внутрь натощак за 0,5–1 ч до еды.

При лечении туберкулеза средняя суточная доза рифампицина для взрослых внутрь составляет 0,45 г (1 раз в сутки). У больных, масса тела которых более 50 кг, суточная доза может быть повышена до 0,6 г.

Общая продолжительность лечения рифампицином обусловлена характером заболевания и эффективностью терапии и может длиться до 1 года.

Средняя суточная доза внутрь для детей в возрасте старше 3 лет равна 10 мг/кг (но не более 0,45 г/сут). При плохой переносимости рифампицина суточная доза может быть разделена на 2 приема.

При лепре рифампицин применяют по 2 схемам: 1) суточную дозу (0,3–0,45 г) принимают в 1 прием, а при плохой переносимости — в 2 приема. Длительность лечения — 3–6 мес, курсы повторяют с интервалом в 1 мес; 2) на фоне комбинированной терапии назначают суточную дозу, равную 0,45 г, в 2–3 приема в течение 2–3 нед с интервалом 2–3 мес на протяжении 1–2 лет (или в такой же дозе 2–3 раза в неделю в течение 6 мес).

При инфекциях нетуберкулезного происхождения взрослым назначают внутрь по 0,45–0,9 г/сут, а детям по 8–10 мг/кг — в 2–3 приема.

При острой гонорее назначают однократно внутрь в дозе 0,9 г/сут или в течение 1–2 дней.

Для профилактики бешенства взрослым назначают внутрь по 0,45–0,6 г/сут. При тяжелых ситуациях (укушенных ранах в области головы, кистей рук) применяют по 0,9 г/сут. Детям в возрасте до 12 лет назначают в дозе 8–10 мг/кг/сут. Суточную дозу распределяют на 2–3 приема при длительности лечения 5–7 дней. Лечение бешенства проводят параллельно с активной иммунизацией.

При в/в введении суточная доза для взрослых составляет 0,45 г, при тяжелых, быстро прогрессирующих формах туберкулеза — 0,6 г, вводится в 1 прием. Длительность в/в введения зависит от переносимости и составляет 1 мес и более (с последующим переходом на пероральный прием). При инфекциях нетуберкулезной этиологии суточная доза — 0,3–0,9 г (максимальная — 1,2 г/сут). Суточную дозу делят на 2–3 введения. Продолжительность лечения устанавливается индивидуально, зависит от эффективности и может составлять 7–10 дней.

Р-р для инфузий. Рифампицин можно вводить только путем в/в инфузии. Доза для взрослых составляет 10 мг/кг массы тела в сутки; максимальная суточная доза не должна превышать 600 мг.

Доза для детей — 10–20 мг/кг массы тела в сутки; максимальная суточная доза не должна превышать 600 мг.