РИФАМПИЦИН (RIFAMPICINUM) Действующее вещество
рифампицин — полусинтетический антибиотик широкого спектра действия. Бактерицидное действие рифампицина основано на селективном ингибировании ДНК-зависимой РНК-полимеразы в микробной клетке. Активен в отношении микобактерий туберкулеза и лепры, влияет на грамположительные (особенно стафилококки) и грамотрицательные (менингококки, гонококки) микроорганизмы. Менее активен в отношении грамотрицательных бактерий. Относится к противотуберкулезным средствам первого ряда. Ввиду быстрого развития резистентности микроорганизмов к рифампицину при нетуберкулезных заболеваниях его применение ограничивается обычно случаями, резистентными к другим антибиотикам.
Рифампицин хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте, проникает в каверны, костную ткань и др. Cmax его в плазме крови наблюдается через 2–2,5 ч после приема внутрь. Терапевтическая концентрация поддерживается 8–12 ч (для высокочувствительных микроорганизмов — 24 ч). Около 25% рифампицина метаболизируется в организме с образованием неактивных метаболитов. Большая часть препарата выводится с желчью, незначительная часть — с мочой, в небольшом количестве проникает в грудное молоко. Незначительно проникает в СМЖ.
туберкулез легких и внелегочной локализации (основное показание); назначают также при различных формах лепры, заболеваниях органов дыхания (бронхит, пневмония), вызванных полирезистентными стафилококками, при остеомиелите, инфекциях мочевых и желчных путей, острой гонорее, других заболеваниях, вызванных возбудителями, чувствительными к рифампицину.
Рифампицин обладает вирицидным эффектом в отношении вируса бешенства, тормозит развитие рабического энцефалита, в связи с чем его применяют в комплексном лечении бешенства в инкубационный период.
внутрь натощак за 0,5–1 ч до еды.
При лечении туберкулеза средняя суточная доза рифампицина для взрослых внутрь составляет 0,45 г (1 раз в сутки). У больных, масса тела которых более 50 кг, суточная доза может быть повышена до 0,6 г.
Общая продолжительность лечения рифампицином обусловлена характером заболевания и эффективностью терапии и может длиться до 1 года.
Средняя суточная доза внутрь для детей в возрасте старше 3 лет равна 10 мг/кг (но не более 0,45 г/сут). При плохой переносимости рифампицина суточная доза может быть разделена на 2 приема.
При лепре рифампицин применяют по 2 схемам: 1) суточную дозу (0,3–0,45 г) принимают в 1 прием, а при плохой переносимости — в 2 приема. Длительность лечения — 3–6 мес, курсы повторяют с интервалом в 1 мес; 2) на фоне комбинированной терапии назначают суточную дозу, равную 0,45 г, в 2–3 приема в течение 2–3 нед с интервалом 2–3 мес на протяжении 1–2 лет (или в такой же дозе 2–3 раза в неделю в течение 6 мес).
При инфекциях нетуберкулезного происхождения взрослым назначают внутрь по 0,45–0,9 г/сут, а детям по 8–10 мг/кг — в 2–3 приема.
При острой гонорее назначают однократно внутрь в дозе 0,9 г/сут или в течение 1–2 дней.
Для профилактики бешенства взрослым назначают внутрь по 0,45–0,6 г/сут. При тяжелых ситуациях (укушенных ранах в области головы, кистей рук) применяют по 0,9 г/сут. Детям в возрасте до 12 лет назначают в дозе 8–10 мг/кг/сут. Суточную дозу распределяют на 2–3 приема при длительности лечения 5–7 дней. Лечение бешенства проводят параллельно с активной иммунизацией.
При в/в введении суточная доза для взрослых составляет 0,45 г, при тяжелых, быстро прогрессирующих формах туберкулеза — 0,6 г, вводится в 1 прием. Длительность в/в введения зависит от переносимости и составляет 1 мес и более (с последующим переходом на пероральный прием). При инфекциях нетуберкулезной этиологии суточная доза — 0,3–0,9 г (максимальная — 1,2 г/сут). Суточную дозу делят на 2–3 введения. Продолжительность лечения устанавливается индивидуально, зависит от эффективности и может составлять 7–10 дней.
Р-р для инфузий. Рифампицин можно вводить только путем в/в инфузии. Доза для взрослых составляет 10 мг/кг массы тела в сутки; максимальная суточная доза не должна превышать 600 мг.
Доза для детей — 10–20 мг/кг массы тела в сутки; максимальная суточная доза не должна превышать 600 мг.
период беременности, гепатит, желтуха, заболевания почек со снижением выделительной функции, повышенная чувствительность к рифампицину, детям грудного возраста.
возможны аллергические реакции, диспептические явления, дисфункция печени и поджелудочной железы.
из-за быстрого развития резистентности микроорганизмов к рифампицину при нетуберкулезных заболеваниях его назначают лишь в случае неэффективности других антибиотиков. Применение при туберкулезе одного только рифампицина часто приводит к развитию устойчивости к нему микобактерий, поэтому его следует сочетать со стрептомицином, этамбутолом, изониазидом и другими противотуберкулезными средствами.
Применение рифампицина требует строгого врачебного контроля. При длительном приеме рифампицина необходимо периодически проводить исследование состава периферической крови (возможно развитие лейкопении) и функции печени.
Рифампицин, особенно в начале применения, окрашивает мочу, мокроту, слезную жидкость в красновато-оранжевый цвет. Прием препарата может устойчиво окрашивать мягкие контактные линзы.
рифампицин снижает активность непрямых антикоагулянтов, пероральных гипогликемических препаратов.