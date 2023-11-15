РОКСИТРОМИЦИН (ROXITHROMYCINUM)

полусинтетический антибиотик группы макролидов для приема внутрь. К рокситромицину чувствительны: Streptococcii группы А и В, в том числе Str. pyogenes, Str. agalactiae, Str. mitis, saunguis, viridans, Streptococcus pneumoniae; Neisseria meningitidis; Branhamella catarrhalis; Bordetella pertussis; Listeria monocytogenes; Corynebacterium diphtheriae; Clostridium; Mycoplasma pneumoniae; Pasteurella multocida; Ureaplasma urealyticum; Chlamydia trachomatis, pneumoniae и psittaci; Legionella pneumophila; Campylobacter; Gardnerella vaginalis. Непостоянно чувствительны к рокситромицину Haemophilus influenzae, Bacteroides fragilis и Vibrio cholerae. К рокситромицину устойчивы Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Acinetobacter.

Быстро всасывается после приема внутрь; рокситромицин стабильнее других макролидов в кислой среде желудка. Прием за 15 мин до еды не оказывает влияния на фармакокинетику рокситромицина. Выявляют в плазме крови уже через 15 мин после приема. Прием с интервалом 12 ч обеспечивает сохранение эффективной концентрации в крови в течение суток. Равновесное состояние в плазме крови достигается между 2-м и 4-м днями. Хорошо проникает во многие ткани, особенно в легкие, небные миндалины и предстательную железу, а также внутрь клеток, особенно в лейкоциты и моноциты, стимулируя их фагоцитарную активность. Связывание с белками крови составляет 96%, уменьшается при концентрации свыше 4 мг/л. Метаболизируется лишь частично, более половины активного вещества выводится в неизмененном виде преимущественно с калом, а также с мочой. T ½ после однократного приема составляет около 10,5 ч.