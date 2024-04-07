КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (RICINUS COMMUNIS*) Действующее вещество
масло из семян клещевины (касторовое масло) при приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики. Слабительный эффект развивается через 5–6 ч. При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мышц матки.
внутрь — при запоре, а также при слабой родовой деятельности; наружно — при ожогах, ранах, язвах, выпадении волос.
в качестве слабительного средства касторовое масло назначают внутрь взрослым по 15–30 г, детям — по 5–15 г на прием.
Для стимулирования родовой деятельности назначают по 40–50 г, обычно в сочетании с другими средствами.
Наружно применяют в составе мазей, бальзамов.
острые воспалительные заболевания органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит и др.), период беременности.
тошнота, рвота, диарея, боль спастического характера в области живота.
касторовое масло в качестве слабительного противопоказано при отравлениях жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.). Не следует сочетать с жирорастворимыми противогельминтными препаратами.