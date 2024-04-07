в качестве слабительного средства касторовое масло назначают внутрь взрослым по 15–30 г, детям — по 5–15 г на прием.

Для стимулирования родовой деятельности назначают по 40–50 г, обычно в сочетании с другими средствами.

Наружно применяют в составе мазей, бальзамов.