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Активные вещества — “К”КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (RICINUS COMMUNIS*)

КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ* (RICINUS COMMUNIS*) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Касторовое масло масло, 100 г, флакон стеклянный, № 1; Виола ФФ
Касторовое масло Масло, 100 г, флакон стеклянный, № 1 Виола ФФ
В 803 аптеках
от 49,45 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 30 г, флакон стеклянный, № 1; Виола ФФ
Касторовое масло Масло, 30 г, флакон стеклянный, № 1 Виола ФФ
В 373 аптеках
от 28,63 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 50 г, флакон стеклянный, № 1; Виола ФФ
Касторовое масло Масло, 50 г, флакон стеклянный, № 1 Виола ФФ
В 280 аптеках
от 33,40 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 100 мл, флакон стеклянный, № 1; Лубныфарм
Касторовое масло Масло, 100 мл, флакон стеклянный, № 1 Лубныфарм
В 226 аптеках
от 62,70 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло оральное, 100 г, флакон, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло оральное, 100 г, флакон, № 1 Фитофарм
В 122 аптеках
от 60,93 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло оральное, 30 г, флакон, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло оральное, 30 г, флакон, № 1 Фитофарм
В 84 аптеках
от 26,80 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1; Галичфарм
Касторовое масло Масло, 50 мл, флакон, в пачке, в пачке, № 1 Галичфарм
В 58 аптеках
от 47,80 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 30 мл, флакон стеклянный, № 1; Лубныфарм
Касторовое масло Масло, 30 мл, флакон стеклянный, № 1 Лубныфарм
В 12 аптеках
от 30,83 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 50 мл, флакон стеклянный, № 1; Лубныфарм
Касторовое масло Масло, 50 мл, флакон стеклянный, № 1 Лубныфарм
В 10 аптеках
от 28,50 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 100 г, флакон стеклянный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло, 100 г, флакон стеклянный, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Фитофарм
В 8 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 100 г, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло, 100 г, флакон стеклянный, тм а+, тм а+, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 59,00 грн
Цены в аптеках
Касторовое масло масло, 100 мл, флакон полимерный, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло, 100 мл, флакон полимерный, № 1 Фитофарм
В 3 аптеках других городов
от 91,00 грн
Цены в других городах
Касторовое масло масло, 100 мл, флакон полимерный, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Фитофарм
Касторовое масло Масло, 100 мл, флакон полимерный, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: масло.

масло из семян клещевины (касторовое масло) при приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики. Слабительный эффект развивается через 5–6 ч. При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мышц матки.

внутрь — при запоре, а также при слабой родовой деятельности; наружно — при ожогах, ранах, язвах, выпадении волос.

в качестве слабительного средства касторовое масло назначают внутрь взрослым по 15–30 г, детям — по 5–15 г на прием.
Для стимулирования родовой деятельности назначают по 40–50 г, обычно в сочетании с другими средствами.
Наружно применяют в составе мазей, бальзамов.

острые воспалительные заболевания органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит и др.), период беременности.

тошнота, рвота, диарея, боль спастического характера в области живота.

касторовое масло в качестве слабительного противопоказано при отравлениях жирорастворимыми веществами (фосфор, бензол и др.). Не следует сочетать с жирорастворимыми противогельминтными препаратами.