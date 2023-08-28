рибофлавин (7,8-диметил-10-рибитилизоалоксазин, состоящий из флавинизоалоксазинового кольца, связанного с боковой цепью сахара рибитола), или витамин В 2 , — термостабильный водорастворимый витамин, компонент кофакторов флавинмононуклеотида (ФМН) и флавинадениндинуклеотида (ФАД), которые являются важными коферментами для оксидаз, редуктаз и дегидрогеназ во многих окислительно-восстановительных процессах, действуют как акцепторы электронов в окислительном метаболизме углеводов, аминокислот и жирных кислот. Флавиновые коферменты принимают участие в реакциях десатурации незаменимых жирных кислот, образования фосфолипидов, синтеза сфингозина, ХС и стероидов. Посредством ФМН и ФАД рибофлавин принимает участие в метаболизме различных витаминов, таких как ниацин, пиридоксин, фолиевая кислота и кобаламин.

Рибофлавин необходим для выработки энергии в аэробной клетке с помощью окислительного фосфорилирования. Истощение запасов рибофлавина препятствует нормальному течению клеточного цикла. В результате участия в регенерации глутатиона — поглотителя свободных радикалов действует как антиоксидант. Необходим для корректного функционирования иммунной системы, здоровья кожи и волос (поддерживает адекватный уровень коллагена), нормального развития (особенно внутриутробного) организма, лактации, физической работоспособности и размножения. Играет роль в эритропоэзе, улучшает всасывание железа и способствует мобилизации ферритина из тканей. Необходим для синтеза миелина. Играет роль в абсорбции сахаров в кишечнике и снижает гипергликемию, увеличивая поглощение глюкозы скелетными мышцами и белой жировой тканью.

Дефицит рибофлавина бывает редко, поскольку витамин присутствует во многих продуктах питания. Небольшое количество рибофлавина в пищевых продуктах имеется в виде свободного рибофлавина, большая часть — в виде ФАД и меньшее количество — как ФМН. Также в небольшом количестве рибофлавин синтезируется кишечными бактериями.

Для всасывания рибофлавина, находящегося в пищевых продуктах, необходимым условием является превращение ФАД и ФМН в свободный рибофлавин, катализируемое фосфатазами в энтероцитах. Всасывание витамина происходит преимущественно в проксимальном отделе тонкой кишки с помощью активного насыщаемого процесса, опосредованного переносчиком. Степень абсорбции рибофлавина при пероральном введении повышается при приеме с пищей.

Рибофлавин внутриклеточно фосфорилируется в ФМН и далее метаболизируется в ФАД.

Рибофлавин, не превратившийся в ФМН или ФАД, может существовать в виде свободного рибофлавина и выделяться почками или перемещаться во внеклеточную жидкость с помощью переносчика ABCG2.