РУТОЗИД (RUTOSIDUM) Действующее вещество
рутозид относится к группе биофлавоноидов (флавонолов). Содержится в листьях мяты пахучей (Ruta graveolens L.) и других растений.
Обладает Р-витаминной активностью. Оказывает ангиопротекторное действие, нормализует проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает агрегацию тромбоцитов, обладает противовоспалительным эффектом. У больных с хронической венозной недостаточностью приводит к уменьшению отечного и болевого синдромов, регрессии трофических нарушений, уменьшению или исчезновению парестезий и судорог. Способствует уменьшению выраженности побочных эффектов лучевой терапии (цистит, энтеропроктит, дисфагия, кожная эритема), а также замедляет прогрессирование диабетической ретинопатии.
После аппликации рутозида в форме геля активные вещества проникают в кожу через 30 мин; в подкожную жировую клетчатку — через 2–5 ч. Выводится в неизмененном виде и в форме метаболитов, главным образом с желчью, в меньшей степени — с мочой.
варикозное расширение вен с болевым и отечным синдромом, посттромбэктомический синдром, хроническая венозная недостаточность, геморрой и его осложнения, варикозное расширение вен и геморрой при беременности (начиная со II триместра беременности), боль и отек мягких тканей после травм, трофические нарушения и язвы различной локализации, как дополнительное средство при манипуляциях на варикозно расширенных венах (склерозирование с помощью лекарственных средств или хирургическое удаление).
наносят на кожу в месте поражения и легко втирают; применяют 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к рутозиду, I триместр беременности.
кожно-аллергические реакции, диспептические явления, головная боль, приливы крови. Указанные побочные эффекты обычно исчезают самостоятельно после отмены рутозида и не требуют проведения дополнительных лечебных мероприятий.