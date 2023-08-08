рутозид относится к группе биофлавоноидов (флавонолов). Содержится в листьях мяты пахучей (Ruta graveolens L.) и других растений.

Обладает Р-витаминной активностью. Оказывает ангиопротекторное действие, нормализует проницаемость капилляров, укрепляет сосудистую стенку, уменьшает агрегацию тромбоцитов, обладает противовоспалительным эффектом. У больных с хронической венозной недостаточностью приводит к уменьшению отечного и болевого синдромов, регрессии трофических нарушений, уменьшению или исчезновению парестезий и судорог. Способствует уменьшению выраженности побочных эффектов лучевой терапии (цистит, энтеропроктит, дисфагия, кожная эритема), а также замедляет прогрессирование диабетической ретинопатии.

После аппликации рутозида в форме геля активные вещества проникают в кожу через 30 мин; в подкожную жировую клетчатку — через 2–5 ч. Выводится в неизмененном виде и в форме метаболитов, главным образом с желчью, в меньшей степени — с мочой.