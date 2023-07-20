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Активные вещества — “Р”РИФАКСИМИН (RIFAXIMINUM)

РИФАКСИМИН (RIFAXIMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 28; Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 28 Alfasigma S.p.A.
В 700 аптеках
от 1311,57 грн
Цены в аптеках
Альфа Нормикс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 12; Alfasigma S.p.A.
Альфа Нормикс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, блистер, № 12 Alfasigma S.p.A.
В 679 аптеках
от 725,80 грн
Цены в аптеках
Ксифаксан таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, блистер пвх-пе-пвдх/алюминия, № 42; Alfasigma S.p.A.
Ксифаксан Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, блистер пвх-пе-пвдх/алюминия, № 42 Alfasigma S.p.A.
В 150 аптеках
от 6215,02 грн
Цены в аптеках
Mm = 785,9 Да.
Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
РИФАКСИМИН (RIFAXIMINUM)
CAS №: 80621-81-4 C43H51N3O11
RTECS, USPDDN: 2,7-(эроксипентадека(1,11,13)триенимино)бензофуро(4,5-е)пиридо(1,2-а)бензимидазол-1,15(2H)-дион, 25-(ацетилокси)-5,6,21,23-тетрагидрокси-27-метокси-2,4,11,16,20,22,24,26-октаметил-,(2S-(2R*, 16Z, 18E, 20R*, 21R*, 22S*, 23S*, 24S*, 25R*, 26S*, 27R*, 28E))-.
USPDDN: (2S, 16Z, 18E, 20S, 21S, 22R, 23R, 24R, 25S, 26S, 27S, 28E)-5,6,21,23,25 пентагидрокси-27-метокси-2,4,11,16,20,22,24,26-октаметил-2,7-(эпоксипентадека(1,11,13)триенимино)бензофуро(4,5-е)пиридо(1,2-а)бензимидазол-1,15(2H)-дион,25-ацетат.
RTECS: 4-дезокси-4'-метилпиридо(1',2'-1,2)имидазо(5,4-с)рифамицин SV.

рифаксимин — антибиотик широкого спектра действия, полусинтетическое производное рифамицина. Он, как и другие представители группы антибиотиков рифамицинов, необратимо связывает β-субъединицы фермента бактерий ДНК-зависимой РНК-полимеразы и таким образом ингибирует синтез РНК и белков бактерий. В результате необратимого связывания с ферментом рифаксимин проявляет бактерицидные свойства в отношении чувствительных бактерий.
Рифаксимин обладает широким спектром противомикробной активности, который включает большинство грамотрицательных и грамположительных, аэробных и анаэробных бактерий, вызывающих желудочно-кишечные инфекции, в том числе диарею путешественников. К ним относятся следующие бактерии.
Грамотрицательные
Аэробы: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, включая энтеропатогенные штаммы, Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Helicobacter pylori.
Анаэробы: Bacteroides spp., включая Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum.
Грамположительные
Аэробы: Streptococcus spp., Enterococcus spp., включая Enterococcus fecalis, Staphylococcus spp.
Анаэробы: Clostridium spp., включая Clostridium difficile и Clostridium perfigens, Peptostreptococcus spp.

лечение желудочно-кишечных заболеваний, вызванных бактериями, чувствительными к рифаксимину, таких как острые желудочно-кишечные инфекции (в том числе диарея путешественников), синдром избыточного роста микроорганизмов в тонкой кишке, печеночная энцефалопатия, дивертикулит в стадии обострения и хроническое воспаление кишечника. Профилактика инфекционных осложнений при колоректальных хирургических вмешательствах.

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: суточная доза — 600–1200 мг.
Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней.

повышенная чувствительность к рифаксамину или другим рифамицинам.

риск побочных явлений при применении рифаксимина очень низкий. Эти явления ограничиваются главным образом ЖКТ (например тошнота, диспепсия, рвота, боль и спазмы в животе), являются легкими или умеренными и обычно самостоятельно проходят без необходимости изменения дозы или приостановления терапии.
Могут возникать кожные реакции по типу крапивницы, которые предположительно связаны с индивидуальной непереносимостью.

при длительном лечении высокими дозами или при поражении слизистой оболочки кишечника возможно всасывание небольшого количества препарата (<1%), что может вызвать окрашивание мочи в красный цвет. Это обусловлено активным веществом, имеющим красно-оранжевый цвет.
Данные применения рифаксимина у беременных отсутствуют.

не установлены.

рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.