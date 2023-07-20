РИФАКСИМИН (RIFAXIMINUM) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
USPDDN: (2S, 16Z, 18E, 20S, 21S, 22R, 23R, 24R, 25S, 26S, 27S, 28E)-5,6,21,23,25 пентагидрокси-27-метокси-2,4,11,16,20,22,24,26-октаметил-2,7-(эпоксипентадека(1,11,13)триенимино)бензофуро(4,5-е)пиридо(1,2-а)бензимидазол-1,15(2H)-дион,25-ацетат.
RTECS: 4-дезокси-4'-метилпиридо(1',2'-1,2)имидазо(5,4-с)рифамицин SV.
рифаксимин — антибиотик широкого спектра действия, полусинтетическое производное рифамицина. Он, как и другие представители группы антибиотиков рифамицинов, необратимо связывает β-субъединицы фермента бактерий ДНК-зависимой РНК-полимеразы и таким образом ингибирует синтез РНК и белков бактерий. В результате необратимого связывания с ферментом рифаксимин проявляет бактерицидные свойства в отношении чувствительных бактерий.
Рифаксимин обладает широким спектром противомикробной активности, который включает большинство грамотрицательных и грамположительных, аэробных и анаэробных бактерий, вызывающих желудочно-кишечные инфекции, в том числе диарею путешественников. К ним относятся следующие бактерии.
Грамотрицательные
Аэробы: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, включая энтеропатогенные штаммы, Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Helicobacter pylori.
Анаэробы: Bacteroides spp., включая Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum.
Грамположительные
Аэробы: Streptococcus spp., Enterococcus spp., включая Enterococcus fecalis, Staphylococcus spp.
Анаэробы: Clostridium spp., включая Clostridium difficile и Clostridium perfigens, Peptostreptococcus spp.
лечение желудочно-кишечных заболеваний, вызванных бактериями, чувствительными к рифаксимину, таких как острые желудочно-кишечные инфекции (в том числе диарея путешественников), синдром избыточного роста микроорганизмов в тонкой кишке, печеночная энцефалопатия, дивертикулит в стадии обострения и хроническое воспаление кишечника. Профилактика инфекционных осложнений при колоректальных хирургических вмешательствах.
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: суточная доза — 600–1200 мг.
Продолжительность лечения не должна превышать 7 дней.
повышенная чувствительность к рифаксамину или другим рифамицинам.
риск побочных явлений при применении рифаксимина очень низкий. Эти явления ограничиваются главным образом ЖКТ (например тошнота, диспепсия, рвота, боль и спазмы в животе), являются легкими или умеренными и обычно самостоятельно проходят без необходимости изменения дозы или приостановления терапии.
Могут возникать кожные реакции по типу крапивницы, которые предположительно связаны с индивидуальной непереносимостью.
при длительном лечении высокими дозами или при поражении слизистой оболочки кишечника возможно всасывание небольшого количества препарата (<1%), что может вызвать окрашивание мочи в красный цвет. Это обусловлено активным веществом, имеющим красно-оранжевый цвет.
Данные применения рифаксимина у беременных отсутствуют.
не установлены.
рекомендуется промывание желудка и симптоматическое лечение.