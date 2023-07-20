РИФАКСИМИН (RIFAXIMINUM)

рифаксимин — антибиотик широкого спектра действия, полусинтетическое производное рифамицина. Он, как и другие представители группы антибиотиков рифамицинов, необратимо связывает β-субъединицы фермента бактерий ДНК-зависимой РНК-полимеразы и таким образом ингибирует синтез РНК и белков бактерий. В результате необратимого связывания с ферментом рифаксимин проявляет бактерицидные свойства в отношении чувствительных бактерий.

Рифаксимин обладает широким спектром противомикробной активности, который включает большинство грамотрицательных и грамположительных, аэробных и анаэробных бактерий, вызывающих желудочно-кишечные инфекции, в том числе диарею путешественников. К ним относятся следующие бактерии.

Грамотрицательные

Аэробы: Salmonella spp., Shigella spp., Escherichia coli, включая энтеропатогенные штаммы, Proteus spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp., Helicobacter pylori.

Анаэробы: Bacteroides spp., включая Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum.

Грамположительные

Аэробы: Streptococcus spp., Enterococcus spp., включая Enterococcus fecalis, Staphylococcus spp.

Анаэробы: Clostridium spp., включая Clostridium difficile и Clostridium perfigens, Peptostreptococcus spp.