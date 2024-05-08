кора поросли ветвей и тонких стволов дуба содержит дубильные вещества пирогалловой группы (10–20%), галловую и эллаговую кислоты, кверцетин, флобафен, пектины. Применяют как вяжущее средство в виде водного отвара (1:10) для полоскания, наружно — в виде 20% отвара.