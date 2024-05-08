ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (ОБЫКНОВЕННЫЙ)/СКАЛЬНЫЙ* (QUERCUS ROBUR/PETRAE*) Действующее вещество
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
от 25,01 грн
от 28,33 грн
от 20,24 грн
от 32,00 грн
от 19,99 грн
от 26,90 грн
от 31,50 грн
от 35,00 грн
от 18,10 грн
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
от 39,10 грн
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
от 35,00 грн
Форма выпуска: кора.
кора поросли ветвей и тонких стволов дуба содержит дубильные вещества пирогалловой группы (10–20%), галловую и эллаговую кислоты, кверцетин, флобафен, пектины. Применяют как вяжущее средство в виде водного отвара (1:10) для полоскания, наружно — в виде 20% отвара.
гингивит, стоматит, ларингит, фарингит, ожоги.
в виде полосканий 6–8 раз в сутки и наружно для обработки ожоговой поверхности.
распространенные ожоги, пролежни, повышенная чувствительность к препарату.
аллергические реакции.