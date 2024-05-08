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Активные вещества — “Д”ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (ОБЫКНОВЕННЫЙ)/СКАЛЬНЫЙ* (QUERCUS ROBUR/PETRAE*)

ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ (ОБЫКНОВЕННЫЙ)/СКАЛЬНЫЙ* (QUERCUS ROBUR/PETRAE*) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Дуба кора кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 373 аптеках
от 25,01 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 345 аптеках
от 28,33 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; Виола ФФ
Дуба кора Кора, 1,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 Виола ФФ
В 200 аптеках
от 20,24 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 184 аптеках
от 32,00 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 2,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20; ЗАО "Лектравы"
Дуба кора Кора, 2,5 г, фильтр-пакет, в пачке, в пачке, № 20 ЗАО "Лектравы"
В 139 аптеках
от 19,99 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Дуба кора Кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 26,90 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 8 аптеках
от 31,50 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 100 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Тернофарм
В 7 аптеках
от 35,00 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Дуба кора Кора, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 2 аптеках
от 18,10 грн
Цены в аптеках
Дуба кора кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
В 3 аптеках других городов
от 39,10 грн
Цены в других городах
Дуба кора кора, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
В 2 аптеках других городов
от 35,00 грн
Цены в других городах
Дуба кора кора, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Дуба кора кора, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Тернофарм
Дуба кора Кора, 100 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Форма выпуска: кора.

кора поросли ветвей и тонких стволов дуба содержит дубильные вещества пирогалловой группы (10–20%), галловую и эллаговую кислоты, кверцетин, флобафен, пектины. Применяют как вяжущее средство в виде водного отвара (1:10) для полоскания, наружно — в виде 20% отвара.

гингивит, стоматит, ларингит, фарингит, ожоги.

в виде полосканий 6–8 раз в сутки и наружно для обработки ожоговой поверхности.

распространенные ожоги, пролежни, повышенная чувствительность к препарату.

аллергические реакции.