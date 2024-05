растение лапчатка (Potentilla) принадлежит к семейству Rosaceae. Вид лапчатка белая (Potentilla alba) содержит много биологически активных компонентов, включая флавоноиды (кемпферол и кверцетин), полифенолы, фенолкарбоновые кислоты, тритерпены, большое количество гидролизованных и конденсированных дубильных веществ (проантоцианидинов), полисахариды, элементарный йод и анион йода. В подземных частях растения также находятся сапонины и флавоноид мелетин. Препараты на основе надземной части лапчатки белой имеют меньшую фармакологическую активность, чем корни и корневища. Для подземных частей лапчатки прямостоячей (Potentilla erecta) описано около 55 соединений. Проантоцианидины, содержание которых составляет 15–20%, являются наиболее распространенной группой веществ. Другие ингредиенты включают в себя ряд органических и фенолкарбоновых кислот, таких как кофейная, галловая или салициловая кислоты. Некоторые из этих соединений определяются только после гидролиза более сложных структур. Некоторые флавоноиды, такие как цианидинглюкозид, кемпферол и лейкоантоцианидин, также присутствуют, но их содержание больше в надземных частях растения.

Современные фармакологические исследования демонстрируют соответствие указанных соединений широкому спектру фармакологической активности растений рода Potentilla, такой как противоопухолевое, антигипергликемическое, противовоспалительное, антиоксидантное, гепатопротекторное, нейропротекторное, антибактериальное и противогрибковое действие.

Установлены противовоспалительные свойства экстракта подземных частей лапчатки белой, в частности мощное ингибирование активности ЦОГ. Экстракт лапчатки прямостоячей на моделях клеток кожи человека и в исследованиях с участием добровольцев проявил противовоспалительное и сосудосуживающее действие; уменьшал выраженность воспаления, вызванного ультрафиолетовым излучением типа В путем ингибирования экспрессии ЦОГ-2 и продукции простагландинов. Дубильные вещества эллагитаннинового типа (такие как агримонин), присутствующие в Potentilla erecta, метаболизируются кишечной микробиотой после перорального введения и образуют уролитины, оказывающие противовоспалительное действие в клетках человека. В клинических исследованиях прием пациентами с язвенным колитом сухого спиртового экстракта лапчатки прямостоячей способствовал снижению индекса клинической активности и уровня С-реактивного белка. Экстракт растения снижает также содержание цитокинов в миофибробластах.

Экстракт корня Potentilla erecta ускоряет заживление диабетических ран за счет повышения уровня коллагена и улучшения заживления раневой поверхности, а также модулирует процессы окисления. Антиоксидантный эффект растения доказан ex vivo на биоптатах слизистой оболочки пациентов с язвенным колитом, что приводило к удалению супероксидов и ингибированию образования свободных радикалов. Процианидины (димеры и тримеры), экстрагированные из корневищ лапчатки прямостоячей, проявляют высокую антиоксидантную активность в отношении перекисного окисления липидов. Пентамеры и гексамеры демонстрируют наиболее значительные эффекты в ингибировании провоспалительного фермента эластазы. Большое количество полифенолов Potentilla alba, таких как флавоноиды и процианидины, также обладают мощными антиоксидантными свойствами. In vivo установлено снижение уровня малонового диальдегида и эндогенных липидов после трехкратного перорального введения экспериментальным животным настойки растения.

Сообщалось об антимикробной и противогрибковой активности экстрактов корневищ Potentilla alba: наблюдалась умеренная ингибирующая активность в отношении Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans и сильная антибактериальная активность в отношении штаммов Proteus vulgaris и Pseudomonas aeruginosa. Установлена также антибактериальная активность различных препаратов Potentilla erecta к широкому спектру бактерий, включая Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Helicobacter pylori. Кроме того, метанольный экстракт из надземных частей лапчатки прямостоячей показал умеренную противогрибковую активность в отношении Candida albicans и Candida krusei. Водный р-р этого растения продемонстрировал активность in vitro против кариесогенных стрептококков.

Таннины из корневищ лапчатки белой и лапчатки прямостоячей проявляют активность против вирусов герпеса типа 1 и 2, а также гриппа А2. В животных моделях обнаружены свойства Potentilla erecta в отношении индукции синтеза интерферона.

В корневищах Potentilla erecta содержится 17–22% таннинов, что обусловливает вяжущее действие растения. Сухой экстракт Potentilla erecta продемонстрировал высокую эффективность при ротавирусной диарее у детей в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании, а именно сокращение времени диареи и потребности в гидратации.

Potentilla alba обладает также иммуномодулирующими и гепатопротекторными свойствами, обусловленными вторичными метаболитами, такими как флавоноиды, дубильные вещества и тритерпены.

Экстракт корневища Potentilla erecta на животных моделях выявил гипогликемические свойства и содействие секреции инсулина.

В животной модели тромбоза водно-метанольный экстракт корневища Potentilla erecta вводили перорально в течение 14 дней. Экстракт в дозе 400 мг/кг значительно уменьшал массу тромба и увеличивал время до окклюзии сонной артерии и время кровотечения без изменения АД. Экстракт ex vivo снижал продукцию тромбоксана и активность тканевого активатора плазминогена без изменения его общей концентрации.

Экстракты надземных частей лапчатки белой, богатые кофеилхинной кислотой, проявляли противоопухолевую активность благодаря их способности модулировать клеточный цикл и, таким образом, усиливать апоптоз. Спиртовый экстракт корневищ лапчатки прямостоячей может подавлять рост клеток лимфомы, что подтверждается данными исследований in vitro. Неочищенный этаноловый (40%) экстракт Potentilla erecta проявлял цитотоксичность, полностью подавляя рост клеток в концентрациях 10 и 50 мкг/мл.

В клинических исследованиях применения экстракта Potentilla alba выявлено уменьшение размера щитовидной железы и нормализация ее функции, снижение уровня сывороточных антител к рецептору тиротропина и сокращение времени, необходимого для стабилизации уровня ТТГ в сыворотке крови; наблюдались уменьшение выраженности соматических симптомов гипо- и гипертиреоза, объема узелков. Добавление экстракта Potentilla alba к базовой терапии пациентов с токсическим зобом привело к улучшению структуры щитовидной железы, достоверному повышению уровня ТТГ и снижению уровня антител к рецептору тиротропина. У пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, узловым зобом или диффузным нетоксическим зобом монотерапия сухим экстрактом корневищ Potentilla alba в течение 6 мес вела к уменьшению размеров щитовидной железы по меньшей мере на 15% при всех указанных нарушениях. У больных с аутоиммунным тиреоидитом (субклинический гипо- или гипертиреоз) через полгода приема 2 раза в сутки 300 мг экстракта корней и корневищ Potentilla alba отмечена нормализация уровня ТТГ, что сопровождалось улучшением общего самочувствия; наблюдалось достоверное уменьшение объема щитовидной железы и улучшение морфологической структуры тиреоидной ткани.

Также в экспериментах на животных моделях обнаружен анксиолитический и адаптогенный потенциал корневищ Potentilla alba.

В клинических испытаниях Potentilla erecta о токсических эффектах не сообщалось. Экстрактивные вещества Potentilla alba практически нетоксичны. Пероральное введение стандартизированного сухого экстракта Potentilla alba самцам крыс негативно влияло на сперму и морфологию клеток Лейдига в яичках. Однако эти изменения не влияли на мужскую фертильность и развитие потомства.