фармакодинамика. Полатузумаб ведотин представляет собой конъюгат антитело-лекарственное средство, состоящий из антимитотического агента монометилауристатина Е (MMAE), ковалентно связанного с CD79b-направленным моноклональным антителом (рекомбинантный гуманизированный иммуноглобулин G1, полученный в клетках яичника китайского хомяка с помощью технологии рекомбинантной ДНК), и расщепляемого линкера, который удерживает компоненты вместе.

CD79 является гетеродимером, состоящим из CD79a и CD79b. Отвечая за передачу сигнала, CD79 образует комплекс с В-клеточным рецептором (BCR) и экспрессируется почти исключительно на В-клетках, включая злокачественные В-клетки. Что наиболее важно, CD79b привлекает все большее внимание как многообещающая терапевтическая мишень, поскольку он играет важную роль в экспрессии, транспорте и функциях BCR, таких как пролиферация и дифференцировка В-клеток.

Как только компонент антитела связывается с CD79b, полатузумаб ведотин интернализуется, и лизосомальные протеазы расщепляют линкер, высвобождая MMAE в клетке. MMAE — разрушающее микротрубочки антимитотическое средство, которое оказывает цитотоксическое действие, направленное на злокачественные В-клетки. Он связывается с микротрубочками, ингибирует митоз, препятствуя тубулину и его полимеризации, и индуцирует апоптоз в делящихся В-клетках.

Эффективность полатузумаба ведотина изучали в исследовании с участием 80 пациентов с диффузной В-крупноклеточной лимфомой. Половина пациентов получали полатузумаб ведотин в дополнение к стандартной схеме (бендамустин плюс ритуксимаб), тогда как другая половина пациентов получали только бендамустин плюс ритуксимаб. Через 6–8 нед терапии признаки рака отсутствовали (полный ответ) у 40% пациентов, получавших полатузумаб ведотин в сочетании с ритуксимабом и бендамустином, по сравнению с 18% пациентов, получавших только ритуксимаб и бендамустин.

Детская популяция. Безопасность и эффективность у детей и подростков в возрасте младше 18 лет не установлены. Данных нет.

Фармакокинетика. Абсорбция. После первой дозы полатузумаба ведотина 1,8 мг/кг средняя (±SD) C max конъюгированного с антителом MMAE и неконъюгированного MMAE составила 803 (±233) нг/мл и 6,82 (±4,73) нг/мл соответственно. Среднее значение AUC 0–∞ для конъюгированного с антителом MMAE и неконъюгированного MMAE составило 1860 (±966) сут·нг/мл и 52,3 (±18,0) сут·нг/мл соответственно.

Распределение. Предполагаемый центральный V d полатузумаба ведотина, основанный на анализе популяционной фармакокинетики, составляет 3,15 л.

MMAE на 71–77% связывается с белками плазмы крови. Соотношение кровь/плазма составляет 0,79–0,98 in vitro.

Метаболизм. Ожидается, что полатузумаб ведотин подвергается катаболизму с образованием небольших пептидов, аминокислот, неконъюгированного MMAE и неконъюгированных катаболитов, связанных с MMAE. MMAE метаболизируется CYP 3A4/5.

Выведение. Полатузумаб ведотин преимущественно выводится с калом, а также в некоторой степени с мочой.

Конечный Т ½ полатузумаба ведотина составляет примерно 12 дней (95% ДИ 8,1–19,5) в цикле 6. Конечный Т ½ неконъюгированного MMAE составляет примерно 4 дня после приема первой дозы полатузумаба ведотина.

Прогнозируемый клиренс полатузумаба ведотина составляет 0,9 л/сут.