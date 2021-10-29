для лечения гриппа и ОРВИ принимать по 90 мг 1 раз в сутки в течение 5-7 дней (в зависимости от тяжести состояния). Применять начинают с момента появления первых симптомов заболевания, не позднее 36 ч от начала заболевания.

Для профилактики гриппа и ОРВИ после контакта с больными принимать по 90 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней.