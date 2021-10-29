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Активные вещества — “И”ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (PENTANEDIOIC ACID IMIDAZOLYL ETHANAMIDE)

ИМИДАЗОЛИЛЭТАНАМИД ПЕНТАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (PENTANEDIOIC ACID IMIDAZOLYL ETHANAMIDE) Действующее вещество

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имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты оказывает противовирусное действие, эффективен в отношении вирусов гриппа типа А (A/H1N1, в т.ч. «свиного» A/H1N1 sw1, A/H3N2, A/H5N1), типа В, аденовирусной инфекции, парагриппа, респираторно-синцитиальной инфекции.
Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты ингибирует репродукцию вируса на этапе ядерной фазы, задерживает миграцию заново синтезированного NP-вируса из цитоплазмы в ядро.

лечение и профилактика гриппа А и В и других ОРВИ (аденовирусная инфекция, парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция).

для лечения гриппа и ОРВИ принимать по 90 мг 1 раз в сутки в течение 5-7 дней (в зависимости от тяжести состояния). Применять начинают с момента появления первых симптомов заболевания, не позднее 36 ч от начала заболевания.
Для профилактики гриппа и ОРВИ после контакта с больными принимать по 90 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней.

повышенная чувствительность.

аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.

нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами.