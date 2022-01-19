ФЕНИКАБЕРАН* (PHENICABERANUM*) Действующее вещество
феникаберан — 2-фенил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-оксибензофурна гидрохлорид. Белый или почти белый кристаллический порошок. Легкорастворим в воде и спирте. Оказывает спазмолитическое действие.
Препарат более эффективен при парентеральном (в/м) введении, чем при приеме внутрь.
комплексная терапия заболеваний ЖКТ, в том числе сопровождающихся спазмом гладких мышц: холецистит, холангит, холелитиаз, постхолецистэктомический синдром, колит, гастралгия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, метеоризм; хроническая коронарная недостаточность с приступами стенокардии.
внутрь (независимо от приема пищи) назначают по 0,02 г 3–6 раз в сутки, в/м по 2 мл 0,25% р-ра (0,005 г) 2–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения 4–6 нед. Для купирования приступа стенокардии феникаберан вводят, только в/м (по 2 мл 0,25% р-ра).
хронический нефрит с отеками и нарушением азотовыделительной функции почек, кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, сахарный диабет, период беременности. Осторожность нужна при инфаркте миокарда (в острый период). При повышении АД препарат отменяют.
головокружение, головная боль, общая слабость, ухудшение аппетита; в этих случаях снижают дозу или временно прекращают прием препарата.