внутрь (независимо от приема пищи) назначают по 0,02 г 3–6 раз в сутки, в/м по 2 мл 0,25% р-ра (0,005 г) 2–3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения 4–6 нед. Для купирования приступа стенокардии феникаберан вводят, только в/м (по 2 мл 0,25% р-ра).