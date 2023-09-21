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Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ПЕНТОЗАНА ПОЛИСУЛЬФАТ (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS)

НАТРИЯ ПЕНТОЗАНА ПОЛИСУЛЬФАТ (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Тромбоцид гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1; bene-Arzneimittel
Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1 bene-Arzneimittel
В 596 аптеках
от 221,44 грн
Цены в аптеках
Тромбоцид гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1; bene-Arzneimittel
Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1 bene-Arzneimittel
Нет в наличии