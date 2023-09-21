Активные вещества — “Н”НАТРИЯ ПЕНТОЗАНА ПОЛИСУЛЬФАТ (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) НАТРИЯ ПЕНТОЗАНА ПОЛИСУЛЬФАТ (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 40 г, № 1 bene-Arzneimittel В 596 аптеках от 221,44 грн Цены в аптеках Тромбоцид Гель, 15 мг/г, туба, 100 г, № 1 bene-Arzneimittel Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие НАТРИЯ ПЕНТОЗАНА ПОЛИСУЛЬФАТ