ПРОКСИМЕТАКАИН (PROXYMETACAINUM) Действующее вещество
средство для местной анестезии в офтальмологической практике. Действие начинается через 30 с после инстилляции и продолжается 15 мин при однократном закапывании.
в офтальмологии для проведения кратковременных диагностических и лечебных процедур, требующих быстрой и кратковременной анестезии, в том числе при тонометрии, удалении инородных тел и др.
в конъюнктивальный мешок закапывают по 1–2 капли 0,5% р-ра непосредственно перед выполнением процедуры. При более продолжительных процедурах закапывают по 1–2 капли каждые 10–15 мин до 3–5 раз.
повышенная чувствительность к проксиметакаину.
после закапывания в глаза возможно преходящее ощущение жжения и гиперемия. Очень редко возможны аллергические реакции, диффузный кератит, ирит.
многократное применение проксиметакаина вызывает уменьшение продолжительности его действия, что требует дополнительного закапывания. Однако в этом случае высок риск развития инфекции, помутнения или перфорации роговицы.