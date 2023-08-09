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Активные вещества — “П”ПРОКСИМЕТАКАИН (PROXYMETACAINUM)

ПРОКСИМЕТАКАИН (PROXYMETACAINUM) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Алкаин® капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница дроп-тейнер®, 15 мл, № 1; Alcon Pharmaceuticals
Алкаин® Капли глазные, 0,5 %, флакон-капельница дроп-тейнер®, 15 мл, № 1 Alcon Pharmaceuticals
Нет в наличии
Форма выпуска: глазные капли.

средство для местной анестезии в офтальмологической практике. Действие начинается через 30 с после инстилляции и продолжается 15 мин при однократном закапывании.

в офтальмологии для проведения кратковременных диагностических и лечебных процедур, требующих быстрой и кратковременной анестезии, в том числе при тонометрии, удалении инородных тел и др.

в конъюнктивальный мешок закапывают по 1–2 капли 0,5% р-ра непосредственно перед выполнением процедуры. При более продолжительных процедурах закапывают по 1–2 капли каждые 10–15 мин до 3–5 раз.

повышенная чувствительность к проксиметакаину.

после закапывания в глаза возможно преходящее ощущение жжения и гиперемия. Очень редко возможны аллергические реакции, диффузный кератит, ирит.

многократное применение проксиметакаина вызывает уменьшение продолжительности его действия, что требует дополнительного закапывания. Однако в этом случае высок риск развития инфекции, помутнения или перфорации роговицы.