лечение пегинтерфероном альфа-2а должно проводиться под наблюдением квалифицированного врача, поскольку оно может вызывать умеренные или тяжелые нежелательные реакции, требующие снижения дозы, временного прерывания или полного прекращения терапии.

У больных, получающих интерфероны, в том числе пегинтерферон альфа-2а, могут развиваться тяжелые психические реакции. У пациентов, как ранее имевших, так и не имевших психических заболеваний, могут возникнуть депрессия, суицидальная настроенность и суицидальные попытки. У больных с депрессией в анамнезе пегинтерферон альфа-2а следует использовать с осторожностью, при этом врач должен наблюдать пациента на предмет появления признаков депрессии. Лечению препаратами интерферона могут сопутствовать сердечно-сосудистые реакции, такие как АГ, суправентрикулярные аритмии, боль в грудной клетке и инфаркт миокарда, поэтому пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями пегинтерферон альфа-2а назначают с осторожностью.

Безопасность и эффективность применения пегинтерферона альфа-2а у пациентов с декомпенсированной патологией печени не установлены, поэтому назначать препарат этим больным не рекомендуется. Если в ходе применения пегинтерферона альфа-2а развиваются признаки печеночной декомпенсации, его следует отменить. У больных, получающих лечение α-интерферонами, в том числе у пациентов, находящихся в вирусологической ремиссии, наблюдалось повышение активности АлАТ по сравнению с исходным уровнем. Если активность АлАТ продолжает повышаться, несмотря на снижение дозы, или сопровождается повышением концентрации билирубина или признаками декомпенсации процесса в печени, препарат следует отменить.

Необходимо соблюдать осторожность при назначении пегинтерферона альфа-2а в комбинации с другими потенциально миелотоксичными препаратами. Пегинтерферон альфа-2а назначают с осторожностью больным с исходным количеством нейтрофилов <1500 клеток/ мкл, тромбоцитов — <75 000 клеток/мкл или имеющим уровень гемоглобина <10 г/дл.

При лечении интерферонами альфа описано обострение аутоиммунных заболеваний, поэтому у пациентов с аутоиммунными заболеваниями пегинтерферон альфа-2а следует применять с осторожностью.

При лечении пегинтерфероном альфа-2а, как и другими интерферонами, отмечались случаи гипо- и гипергликемии.

Применению интерферонов альфа сопутствовало обострение псориаза. Больным псориазом пегинтерферон альфа-2а следует назначать осторожно, а при обострении заболевания рассмотреть вопрос об отмене препарата.

Пегинтерферон альфа-2а можно назначать при следующих лабораторных показателях: количество тромбоцитов 90 000 клеток/мкл (у больных циррозом или переходом в цирроз — 75 000 клеток/мкл), абсолютное количество нейтрофилов 1500 клеток/мкл, уровень креатинина в сыворотке менее чем в 1,5 раза выше верхней границы нормы, концентрации ТТГ и Т4 в пределах нормы или функция щитовидной железы адекватно контролируется.

Терапии пегинтерфероном альфа-2а сопутствует уменьшение как общего количества лейкоцитов, так и абсолютного количества нейтрофилов, что обычно происходит в первые 2 нед терапии. В клинических исследованиях дальнейшее снижение форменных элементов отмечалось редко. При уменьшении абсолютного количества нейтрофилов до уровня <750 клеток/мкл рекомендуется снизить дозу препарата. У больных с абсолютным количеством нейтрофилов <500 клеток/мкл препарат следует отменить до тех пор, пока абсолютное количество нейтрофилов не увеличится до уровня >1000 клеток/мкл. В клинических исследованиях пегинтерферона альфа-2а уменьшение абсолютного количества нейтрофилов было обратимым после снижения дозы или отмены препарата. Хотя повышение температуры тела может быть обусловлено гриппоподобным синдромом, часто отмечающимся на фоне интерферонотерапии, необходимо исключать и другие причины лихорадки, особенно у больных с нейтропенией.

Лечению пегинтерфероном альфа-2а сопутствовало уменьшение количества тромбоцитов, которое после лечения возвращалось к исходному уровню. При уменьшении количества тромбоцитов до уровня <50 000 клеток/мкл рекомендуется снизить дозу препарата, а при уменьшении до уровня 25 000 клеток/мкл — отменить препарат.

Как и при лечении другими интерферонами α, у некоторых пациентов в ходе терапии пегинтерфероном альфа-2а отмечалось выраженное повышение уровня ТГ в сыворотке крови. Прежде чем корректировать дозу, необходимо начать диетические мероприятия или назначить медикаментозную терапию с учетом концентрации ТГ натощак. После отмены пегинтерферона альфа-2а гипертриглицеридемия быстро исчезает. Влияние пегинтерферона альфа-2а на фертильность не изучалось.

Безопасность применения препарата при беременности не установлена, поэтому в этот период пегинтерферон альфа-2а следует назначать только в том случае, если потенциальные преимущества для матери превышают возможный риск для плода.

Неизвестно, выводится ли пегинтерферон альфа-2а с грудным молоком. Поскольку с грудным молоком выводятся многие препараты, необходимо соблюдать осторожность при назначении пегинтерферона альфа-2а в период грудного вскармливания. Больных, у которых развиваются головокружение, сонливость, спутанность сознания и слабость, следует предостеречь от вождения автомобиля или работы с потенциально опасными машинами и механизмами.