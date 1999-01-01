Киев
Активные вещества на букву “П”

ПАЛБОЦИКЛИБ (PALBOCICLIBUM)0

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Ибранс
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от 60547,80 грн
в 286 аптеках
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Ибранс
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от 60962,80 грн
в 283 аптеках
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Ибранс
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от 61516,00 грн
в 283 аптеках
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Ибранс
Ибранс
Капсулы 125 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от 79788,90 грн
в 1 аптеке
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Ибранс
Ибранс
Капсулы 75 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
Нет в наличии
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