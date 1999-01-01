Киев
Активные вещества на букву “П”
ПАЛБОЦИКЛИБ (PALBOCICLIBUM)
0
Сортировка:
По популярности
Фильтр
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от
60547,80
грн
в 286 аптеках
Найти в аптеках
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от
60962,80
грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
Ибранс
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от
61516,00
грн
в 283 аптеках
Найти в аптеках
Ибранс
Капсулы 125 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
от
79788,90
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Ибранс
Капсулы 75 мг блистер №21
Pfizer H.C.P. Corporation
Нет в наличии
Найти в аптеках
Форма выпуска
капс.
табл. п/плен. оболочкой
Дозировка
75 мг
100 мг
125 мг
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню