взрослым: в/м или в/в (капельно), разовая доза — 6–12 мг 1 раз в сутки ежедневно, через день, 2 или 1 раз в неделю в зависимости от диагноза и тяжести заболевания. Для в/м введения содержимое флакона растворяют в 1,5–2 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида; для в/в капельного — в 2–3 мл изотонического р-ра натрия хлорида или декстрана, в асептических условиях переносят во флакон с указанными р-рами объемом 200–400 мл.

Взрослые

При острых воспалительных заболеваниях — по 6 мг ежедневно в течение 3 дней, далее — через день, по 5–10 инъекций на курс.

При хронических воспалительных заболеваниях — 5 инъекций по 6 мг через день, далее — 2 раза в неделю, на курс — 10 инъекций.

При туберкулезе — по 6 мг 2 раза в неделю, 10–20 инъекций на курс.

При острых и хронических заболеваниях мочеполовой системы — по 6 мг, на курс — 10 инъекций через день, в сочетании с антибактериальными препаратами.

При хроническом рецидивирующем герпесе — по 6 мг через день, на курс — 10 инъекций, в сочетании с антигерпетическими препаратами, интерферонами или индукторами синтеза эндогенного интерферона.

При осложненных формах аллергических заболеваний — по 6 мг, 5 инъекций на курс (2 первые — ежедневно, затем через день).

При острых аллергических и токсико-аллергических состояниях — в/в по 6–12 мг в сочетании с антигистаминными и другими противоаллергическими препаратами.

При онкологических заболеваниях — до и на фоне химиотерапии по 6–12 мг через день, на курс не менее 10 инъекций. Для коррекции иммунодефицита после химио- и лучевой терапии — по 6 мг 1–2 раза в неделю от 2–3 мес до 1 года.

Дети в возрасте от 6 мес

В/м или в/в капельно в дозе 0,1–0,15 мг/кг массы тела 1 раз в сутки через день, 5–7 инъекций на курс. Для в/м введения 3 мг полиоксидония растворяют в 1–1,5 мл изотонического р-ра натрия хлорида. Для в/в введения 1,5–2 мл стерильного изотонического р-ра натрия хлорида, декстрозы или декстрана в асептических условиях переносят во флаконы с указанными р-рами объемом 150–250 мл.

Можно назначать также сублингвально или интраназально, ежедневно 1 раз в сутки в дозе 0,1–0,15 мг/кг в течение 10 дней. В каждый носовой ход закапывать по 3–5 капель р-ра (при назначении более 10 капель закапывать дробно по 3–5 капель через 10–15 мин).

При сублингвальном и интраназальном применении 3 мг полиоксидония растворяют в 1 мл дистиллированной воды (0,15 мг — 1 капля).

Острые воспалительные заболевания — в/м по 0,1 мг/кг через день, на курс — 5–7 инъекций.

Хронические воспалительные заболевания — в/м по 0,1–0,15 мг/кг 2 раза в неделю, на курс — 7–10 инъекций.

Острые аллергические и токсико-аллергические состояния — в/в капельно в дозе 0,1–0,15 мг/кг в сочетании с противоаллергическими препаратами. Осложненные формы аллергических заболеваний (в сочетании с базисной терапией) — в/в капельно или в/м по 0,1 мг/кг курсом 5 инъекций с интервалом 1–2 дня. Дисбактериоз кишечника — сублингвально ежедневно по 0,1–0,15 мг/кг в течение 5–10 дней.

Таблетки. Перорально и сублингвально (под язык) применяют у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет в дозе 12 мг или 24 мг, у подростков в дозе 12 мг ежедневно 1; 2 или 3 раза в сутки в зависимости от диагноза и тяжести заболевания. Таблетки полиоксидония применяют за 20–30 мин до еды.