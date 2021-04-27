ПОЛИОКСИДОНИЙ* (POLYOXIDONIUM*) Действующее вещество
полиоксидоний — синтетическое средство с иммуномодулирующим и дезинтоксикационным действием. Активирует фагоциты и естественные клетки-киллеры, стимулирует антителообразование, повышает продукцию цитокинов, оказывает иммунокорригирующее влияние. Повышает резистентность организма к инфекциям, нормализует иммунный статус при иммунодефицитных состояниях.
Повышает устойчивость мембран клеток к цитотоксическому действию различных веществ, в том числе и лекарственных препаратов, снижая их токсичность.
Характеризуется высокой биодоступностью (89%); Cmax в плазме крови при в/м введении достигается через 40 мин; быстро распределяется в тканях. T½ в быстрой фазе — 25 мин, в медленной фазе — 36,2 ч при в/м и 5,4 ч — при в/в введении. В организме подвергается биотрансформации, выделяется преимущественно почками.
у взрослых при вторичных иммунодефицитных состояниях в составе комплексной терапии: хронические рецидивирующие воспалительные заболевания, резистентные к традиционным методам терапии; острые и хронические вирусные и бактериальные инфекции; аллергические заболевания (поллиноз, БА, атопический дерматит), осложненные хронической рецидивирующей бактериальной и вирусной инфекцией; локальные и генерализованные формы гнойно-септических заболеваний; туберкулез; острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы у мужчин и женщин (простатит, уретрит, пиелонефрит, цистит, сальпингоофорит, эндометрит, кольпит вирусной и неспецифической инфекционной этиологии, эктопия шейки матки, заболевания, вызванные вирусом папилломы).
Для профилактики и лечения локальных и генерализованных форм гнойно-септических заболеваний, послеоперационных осложнений; химио- и лучевая терапия опухолей.
Для снижения нефро- и гепатотоксического действия лекарственных препаратов.
Для активации процессов регенерации при переломах, ожогах, трофических язвах.
Для коррекции вторичных иммунодефицитных состояний, возникающих вследствие старения или воздействия неблагоприятных факторов.
У детей в возрасте старше 6 мес при вторичных иммунодефицитных состояниях в составе комплексной терапии: хронические и острые воспалительные заболевания, вызванные возбудителями бактериальных, вирусных и грибковых инфекций; острые аллергические и токсико-аллергические заболевания (в сочетании с антигистаминными препаратами); БА, осложненная хроническими инфекциями респираторного тракта; атопический дерматит, осложненный гнойной инфекцией; дисбактериоз кишечника.
взрослым: в/м или в/в (капельно), разовая доза — 6–12 мг 1 раз в сутки ежедневно, через день, 2 или 1 раз в неделю в зависимости от диагноза и тяжести заболевания. Для в/м введения содержимое флакона растворяют в 1,5–2 мл воды для инъекций или изотонического р-ра натрия хлорида; для в/в капельного — в 2–3 мл изотонического р-ра натрия хлорида или декстрана, в асептических условиях переносят во флакон с указанными р-рами объемом 200–400 мл.
Взрослые
При острых воспалительных заболеваниях — по 6 мг ежедневно в течение 3 дней, далее — через день, по 5–10 инъекций на курс.
При хронических воспалительных заболеваниях — 5 инъекций по 6 мг через день, далее — 2 раза в неделю, на курс — 10 инъекций.
При туберкулезе — по 6 мг 2 раза в неделю, 10–20 инъекций на курс.
При острых и хронических заболеваниях мочеполовой системы — по 6 мг, на курс — 10 инъекций через день, в сочетании с антибактериальными препаратами.
При хроническом рецидивирующем герпесе — по 6 мг через день, на курс — 10 инъекций, в сочетании с антигерпетическими препаратами, интерферонами или индукторами синтеза эндогенного интерферона.
При осложненных формах аллергических заболеваний — по 6 мг, 5 инъекций на курс (2 первые — ежедневно, затем через день).
При острых аллергических и токсико-аллергических состояниях — в/в по 6–12 мг в сочетании с антигистаминными и другими противоаллергическими препаратами.
При онкологических заболеваниях — до и на фоне химиотерапии по 6–12 мг через день, на курс не менее 10 инъекций. Для коррекции иммунодефицита после химио- и лучевой терапии — по 6 мг 1–2 раза в неделю от 2–3 мес до 1 года.
Дети в возрасте от 6 мес
В/м или в/в капельно в дозе 0,1–0,15 мг/кг массы тела 1 раз в сутки через день, 5–7 инъекций на курс. Для в/м введения 3 мг полиоксидония растворяют в 1–1,5 мл изотонического р-ра натрия хлорида. Для в/в введения 1,5–2 мл стерильного изотонического р-ра натрия хлорида, декстрозы или декстрана в асептических условиях переносят во флаконы с указанными р-рами объемом 150–250 мл.
Можно назначать также сублингвально или интраназально, ежедневно 1 раз в сутки в дозе 0,1–0,15 мг/кг в течение 10 дней. В каждый носовой ход закапывать по 3–5 капель р-ра (при назначении более 10 капель закапывать дробно по 3–5 капель через 10–15 мин).
При сублингвальном и интраназальном применении 3 мг полиоксидония растворяют в 1 мл дистиллированной воды (0,15 мг — 1 капля).
Острые воспалительные заболевания — в/м по 0,1 мг/кг через день, на курс — 5–7 инъекций.
Хронические воспалительные заболевания — в/м по 0,1–0,15 мг/кг 2 раза в неделю, на курс — 7–10 инъекций.
Острые аллергические и токсико-аллергические состояния — в/в капельно в дозе 0,1–0,15 мг/кг в сочетании с противоаллергическими препаратами. Осложненные формы аллергических заболеваний (в сочетании с базисной терапией) — в/в капельно или в/м по 0,1 мг/кг курсом 5 инъекций с интервалом 1–2 дня. Дисбактериоз кишечника — сублингвально ежедневно по 0,1–0,15 мг/кг в течение 5–10 дней.
Таблетки. Перорально и сублингвально (под язык) применяют у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет в дозе 12 мг или 24 мг, у подростков в дозе 12 мг ежедневно 1; 2 или 3 раза в сутки в зависимости от диагноза и тяжести заболевания. Таблетки полиоксидония применяют за 20–30 мин до еды.
период беременности и кормления грудью.
болезненность в месте введения.
хорошо сочетается с антибиотиками, противовирусными, противогрибковыми и антигистаминными препаратами, бронхолитиками, ГКС, β-адреномиметиками, цитостатиками.