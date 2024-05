пегинтерферон альфа-2b — рекомбинантный интерферон альфа-2b, конъюгированный с монометоксиполиэтиленгликолем. Обладает иммуностимулирующим и иммуномодулирующим свойствами. Биологическая активность пегинтерферона аналогична таковой свободного интерферона, однако за счет конъюгации с монометоксиполиэтиленгликолем достигается значительная пролонгация эффекта. Связываясь с клеточной оболочкой, интерферон инициирует ряд реакций внутри клетки, которые включают индукцию определенных ферментов, что приводит к подавлению репликации вируса в инфицированных клетках, ингибированию пролиферации клеток, усилению фагоцитарной активности макрофагов и специфичной цитотоксичности лимфоцитов в отношении клеток-мишеней.

После п/к введения C max в плазме крови достигается через 15–44 ч, эффективные концентрации сохраняются в течение 48–72 ч. C max и AUC увеличиваются пропорционально введенной дозе. Объем распределения — 0,99 л/кг. T ½ — 30,7 ч (от 27 до 33 ч), общий клиренс — 22 мл/ч на 1 кг (почечный — 30%). При однократном применении в дозе 1 мкг/кг фармакокинетика не зависит от возраста. У больных с почечной недостаточностью отмечается повышение C max , AUC и T ½ пропорционально степени снижения функции почек.