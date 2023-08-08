ПЭГИНТЕРФЕРОН АЛЬФА-2b (PEGINTERFERONUM ALFA-2b) Действующее вещество
пегинтерферон альфа-2b — рекомбинантный интерферон альфа-2b, конъюгированный с монометоксиполиэтиленгликолем. Обладает иммуностимулирующим и иммуномодулирующим свойствами. Биологическая активность пегинтерферона аналогична таковой свободного интерферона, однако за счет конъюгации с монометоксиполиэтиленгликолем достигается значительная пролонгация эффекта. Связываясь с клеточной оболочкой, интерферон инициирует ряд реакций внутри клетки, которые включают индукцию определенных ферментов, что приводит к подавлению репликации вируса в инфицированных клетках, ингибированию пролиферации клеток, усилению фагоцитарной активности макрофагов и специфичной цитотоксичности лимфоцитов в отношении клеток-мишеней.
После п/к введения Cmax в плазме крови достигается через 15–44 ч, эффективные концентрации сохраняются в течение 48–72 ч. Cmax и AUC увеличиваются пропорционально введенной дозе. Объем распределения — 0,99 л/кг. T½ — 30,7 ч (от 27 до 33 ч), общий клиренс — 22 мл/ч на 1 кг (почечный — 30%). При однократном применении в дозе 1 мкг/кг фармакокинетика не зависит от возраста. У больных с почечной недостаточностью отмечается повышение Cmax, AUC и T½ пропорционально степени снижения функции почек.
гистологически подтвержденный хронический гепатит С (в качестве монотерапии при непереносимости рибавирина или при наличии противопоказаний к его применению).
п/к — 0,5–1 мкг/кг 1 раз в неделю в течение 6 мес. Если через 6 мес происходит элиминация РНК вируса из сыворотки крови, то лечение продолжают до 1 года. Если во время лечения наблюдаются побочные эффекты, дозу рекомендуется снизить в 2 раза; при сохранении побочных эффектов или при их повторном появлении лечение прекращают. Снижение дозы рекомендуется при уменьшении количества нейтрофильных гранулоцитов <750 в 1 мкл или тромбоцитов <50 000 в 1 мкл. Терапию прекращают при уменьшении количества нейтрофильных гранулоцитов <500 в 1 мкл или тромбоцитов <25 000 в 1 мкл. При выраженном нарушении функции почек дозу следует снизить. Изменения дозы у лиц пожилого возраста не требуется.
повышенная чувствительность к интерферонам, аутоиммунный гепатит, аутоиммунное заболевание в анамнезе, нарушение функции щитовидной железы, не поддающееся медикаментозной коррекции, тяжелая почечная/печеночная недостаточность, тяжелая депрессия (в том числе в анамнезе), эпилепсия, период беременности и кормления грудью, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены).
головокружение, гиперестезия, парестезия, эмоциональная лабильность, повышенная возбудимость, сонливость, депрессия; редко — суицидальные попытки, возбуждение, спутанность сознания; сухость во рту, метеоризм, рвота, диарея или запор, редко — боль в правом подреберье, поражение печени; снижение или повышение АД, аритмия; заложенность носа, синусит, редко — кашель, одышка, инфильтраты в легких; конъюнктивит, в редких случаях — боль в глазах, снижение остроты или сужение полей зрения, кровоизлияния в сетчатку, очаговые изменения сетчатки, обструкция артерии или вены сетчатки, снижение слуха; нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет, нарушения менструального цикла; аллергические реакции (кожный зуд, крапивница, эритема, ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок); нейтропения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, появление аутоантител; общее недомогание, потливость, лихорадка, боль в груди, гриппоподобный синдром, приливы крови, снижение либидо.
с осторожностью применяют при хронической сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, аритмиях, ХОБЛ, нарушениях свертывания крови, миелосупрессии, псориазе, сахарном диабете при склонности к развитию кетоацидоза.
Во время лечения необходимо обеспечить адекватную гидратацию для предотвращения снижения АД, связанного с уменьшением объема жидкости в организме. При появлении лихорадки, кашля, одышки и других симптомов со стороны респираторной системы показано проведение рентгенографии органов грудной полости. При выявлении инфильтратов на рентгенограммах, в случае негативной клинической динамики показаны отмена пегинтерферона и назначение ГКС.
При сахарном диабете, АГ перед началом и во время лечения показано офтальмологическое обследование. До начала и во время лечения следует определять уровень ТТГ в сыворотке крови. При наличии нарушений функции щитовидной железы рекомендуется назначить медикаментозную терапию, при отсутствии возможности медикаментозной коррекции пегинтерферон отменяют. При возникновении психических расстройств (особенно проявлений депрессии) или нарушений функции ЦНС больные должны находиться под постоянным наблюдением, в первую очередь учитывая потенциальную возможность суицидальных попыток. При сохранении или прогрессированнии симптомов лечение прекращают. При появлении на фоне терапии таких побочных эффектов, как повышенная утомляемость, сонливость, не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.
интерферон альфа может вызывать снижение клиренса теофиллина (является субстратом CYP 1A2) на 50% и повышать его концентрацию в плазме крови почти в 2 раза.
описаны случаи непреднамеренной передозировки, в 2 раза превышающей рекомендуемую терапевтическую дозу. Тяжелых симптомов передозировки не наблюдалось, побочные эффекты исчезали самостоятельно.