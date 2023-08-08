с осторожностью применяют при хронической сердечной недостаточности, инфаркте миокарда, аритмиях, ХОБЛ, нарушениях свертывания крови, миелосупрессии, псориазе, сахарном диабете при склонности к развитию кетоацидоза.

Во время лечения необходимо обеспечить адекватную гидратацию для предотвращения снижения АД, связанного с уменьшением объема жидкости в организме. При появлении лихорадки, кашля, одышки и других симптомов со стороны респираторной системы показано проведение рентгенографии органов грудной полости. При выявлении инфильтратов на рентгенограммах, в случае негативной клинической динамики показаны отмена пегинтерферона и назначение ГКС.

При сахарном диабете, АГ перед началом и во время лечения показано офтальмологическое обследование. До начала и во время лечения следует определять уровень ТТГ в сыворотке крови. При наличии нарушений функции щитовидной железы рекомендуется назначить медикаментозную терапию, при отсутствии возможности медикаментозной коррекции пегинтерферон отменяют. При возникновении психических расстройств (особенно проявлений депрессии) или нарушений функции ЦНС больные должны находиться под постоянным наблюдением, в первую очередь учитывая потенциальную возможность суицидальных попыток. При сохранении или прогрессированнии симптомов лечение прекращают. При появлении на фоне терапии таких побочных эффектов, как повышенная утомляемость, сонливость, не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с потенциально опасными механизмами.