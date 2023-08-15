рекомендуемая суточная доза пирфенидона составляет 2403 мг. Препарат следует принимать во время еды в одно и то же время каждый день.

В начале лечения дозу следует повышать в течение 14 дней до рекомендованной.

Пациенты, пропустившие ≥14 дней терапии пирфенидоном, должны повторно начать лечение, пройдя начальную 2-недельную схему титрования до полной поддерживающей дозы. В случае перерыва в лечении менее чем на 14 дней можно возобновить прием препарата в дозе, принимаемой до перерыва.

Коррекция дозы

В случае появления побочных эффектов со стороны ЖКТ доза пирфенидона может быть снижена до 267–534 мг 2–3 раза в сутки во время еды с повышением до рекомендуемой суточной дозы при переносимости.

Пациентам с легкой или умеренной реакцией фотосенсибилизации или сыпью следует напомнить о необходимости ежедневного использования солнцезащитного крема и избегать пребывания на солнце. Доза пирфенидона может быть снижена до 801 мг в сутки. Если сыпь не проходит через 7 дней, прием пирфенидона следует прекратить на 15 дней с повторным повышением до рекомендуемой суточной дозы таким же образом, как и в период повышения дозы.

Изменение дозировки или перерывы в лечении также могут быть необходимы при повышении уровня печеночных ферментов и билирубина. При повышении активности ферментов печени следует изменить дозировку пирфенидона следующим образом. Если у пациента наблюдается повышение активности АлАТ и/или АсАТ 2-й степени от >3 до <5 × ВГН без гипербилирубинемии после начала лечения пирфенидоном в рекомендуемой дозе 2403 мг/сут или в любое время после начала терапии, следует исключить другие причины, и состояние пациента следует тщательно контролировать. Следует рассмотреть вопрос о прекращении приема других лекарственных средств, связанных с гепатотоксичностью. Если клинически целесообразно, дозу пирфенидона следует снизить или отменить его прием. После того, как уровни АлАТ и АсАТ нормализуются, дозу пирфенидона можно повысить до рекомендуемой суточной дозы и продолжить прием при хорошей переносимости, пациент должен находиться под тщательным наблюдением.

Если у пациента наблюдается какое-либо повышение уровня АлАТ и/или АсАТ от >3 до <5×ВГН, сопровождающееся клиническими признаками или симптомами, указывающими на поражение печени, или сопровождающееся гипербилирубинемией (за исключением пациентов с известной преимущественно неконъюгированной гипербилирубинемией, например при синдроме Жильбера), применение пирфенидона следует немедленно прекратить. Пациент должен находиться под тщательным наблюдением до нормализации показателей АлАТ, АсАТ, билирубина и симптоматики. Пациенту нельзя повторно назначать пирфенидон.

Если у пациента наблюдается повышение уровня АлАТ и/или АсАТ до ≥5×ВГН независимо от уровня билирубина в сыворотке крови, следует немедленно отменить пирфенидон и тщательно наблюдать за состоянием пациента до нормализации показателей АлАТ, АсАТ и билирубина. Пациенту нельзя повторно назначать пирфенидон.

Пожилые пациенты. У пациентов в возрасте ≥65 лет коррекция дозы не требуется.

Педиатрическая популяция. Применение пирфенидона не изучалось у детей, соответственно не рекомендуется для этой группы пациентов.