механизм действия. Пирфенидон обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антифибротическими свойствами. Это позволяет улучшить функцию легких и уменьшить количество обострений у пациентов с идиопатическим легочным фиброзом.

Пирфенидон уменьшет продукцию трансформирующего фактора роста β1 (TGF-β1), ключевого профибротического и провоспалительного цитокина, связанного с идиопатическим легочным фиброзом. Угнетая продукцию TGF-β1, пирфенидон ингибирует индуцированную TGF-β1 дифференцировку фибробластов легких человека в миофибробласты, тем самым предотвращая избыточный синтез коллагена и продукцию внеклеточного матрикса.

Пирфенидон также угнетает провоспалительные цитокины, включая фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин (ИЛ) 1, ИЛ-6, интерферон гамма и фактор роста тромбоцитов. На животных моделях показано, что пирфенидон способствует выработке противовоспалительного ИЛ-10 и предотвращает накопление различных воспалительных клеток, включая лимфоциты, макрофаги и нейтрофилы. В животных моделях пирфенидон ингибировал приток воспалительных клеток и нормализовал индуцированную блеомицином проницаемость легочных сосудов. Несколько исследований in vitro показывают, что пирфенидон опосредует антиоксидантное действие, удаляя активные формы кислорода и ингибируя ПОЛ, тем самым уменьшая повреждение клеток при идиопатическом легочном фиброзе.

Фармакокинетика

Абсорбция. Прием пирфенидона в капсулах с пищей приводит к значительному снижению C max (примерно на 50%) и меньшему снижению AUC по сравнению с приемом натощак. После однократного перорального введения дозы 801 мг пирфенидона здоровым добровольцам в возрасте 50–66 лет в состоянии сытости скорость всасывания пирфенидона замедлялась, в то время как AUC составляла примерно от 80 до 85% AUC наблюдаемой натощак.

В исследовании биодоступности пирфенидона при сравнении таблетки 801 мг с тремя капсулами по 267 мг продемонстрирована биоэквивалентность как натощак, так и после приема пищи. Влияние пищи на экспозицию пирфенидона было одинаковым для таблеток и капсул.

После разового перорального применения дозы 801 мг пирфенидона в виде 3 капсул по 267 мг или 1 таблетки 801 мг здоровыми взрослыми добровольцами наблюдалось снижение частоты нежелательных явлений (в частности, тошноты и головокружения) у сытых субъектов по сравнению с голодающими в контролируемых условиях (исследования PIPF-005 и GP29830). Таким образом, пирфенидон следует принимать во время еды, чтобы снизить частоту головокружения или тошноты.

Распределение. Пирфенидон связывается с белками плазмы крови человека, прежде всего с альбумином. Общее среднее связывание варьирует от 50% до 58% при концентрациях, наблюдаемых в клинических исследованиях (от 1 до 100 мкг/мл). Средний кажущийся устойчивый объем распределения при пероральном введении составляет примерно 70 л, что указывает на умеренное распределение пирфенидона в тканях.

Метаболизм. Пирфенидон в основном метаболизируется посредством CYP 1A2 (приблизительно 70–80%) с незначительным участием других изоферментов CYP, включая CYP 2C9, 2C19, 2D6 и 2E1. Исследования in vitro и in vivo до настоящего времени не выявили какой-либо активности основного метаболита, 5-карбоксипирфенидона.

Клиренс перорально введенного пирфенидона умеренно насыщаемый. В исследованиях у здоровых пожилых людей, которые многократно принимали дозы в диапазоне 267–1335 мг три раза в сутки, средний клиренс снижался примерно на 25% по сравнению с дозой 801 мг три раза в сутки.

Пирфенидон преобразуется в 5-гидроксиметилпирфенидон и 5-карбоксипирфенидон с помощью NADPH-обогащенных микросом печени человека.

Выведение. После однократного приема пирфенидона здоровыми пожилыми людьми средний кажущийся конечный Т ½ составляет примерно 2,4 ч. Приблизительно 80% перорально веденной дозы пирфенидона выводится с мочой в течение 24 ч после приема. Большая часть (>95%) пирфенидона выводится в виде метаболита 5-карбоксипирфенидона, при этом менее 1% пирфенидона выводится в неизмененном виде с мочой.

Отсутствует клинически значимое влияние возраста, пола или массы тела на фармакокинетику пирфенидона.