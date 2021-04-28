ПОДОФИЛЛОТОКСИН* (PODOFILLOTOXINUM*) Действующее вещество
средство с противовирусным, прижигающим и мумифицирующим свойством. Представляет собой компонент подофиллина, получаемого из экстракта корней растения подофилла. Оказывает цитостатическое действие, уменьшает выраженность воспалительных реакций. При местном применении вызывает некроз остроконечных кондилом.
остроконечные кондиломы.
наносят на кондиломы в форме крема 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в течение 3 дней ежедневно. Лечение следует продолжать до исчезновения кондилом, но не более 5 нед.
открытые раны, возраст до 12 лет, одновременное лечение препаратами, содержащими подофиллин, период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к подофиллину.
возможно местное раздражение обрабатываемых участков (зуд, жжение), воспаление головки полового члена и крайней плоти, образование небольших эрозий. Побочное действие обычно развивается на 2-й или 3-й день лечения (начало терапевтического эффекта подофиллотоксина) и выражено, как правило, умеренно. При этом рекомендуется местное применение ГКС.
не предназначен для лечения других бородавок или родимых пятен. В случае попадания р-ра на слизистую оболочку глаз немедленно промыть их водой. Во время лечения пациентам следует избегать употребления алкоголя.
Требуется обследование и при необходимости лечение полового партнера.