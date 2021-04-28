не предназначен для лечения других бородавок или родимых пятен. В случае попадания р-ра на слизистую оболочку глаз немедленно промыть их водой. Во время лечения пациентам следует избегать употребления алкоголя.

Требуется обследование и при необходимости лечение полового партнера.