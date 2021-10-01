ПРОКАИНАМИД (PROCAINAMIDUM) Действующее вещество
антиаритмическое средство Iа класса с мембраностабилизирующими свойствами. Повышает возбудимость и проводимость миокарда, подавляет образование импульсов в эктопических очагах, оказывает местноанестезирующее действие. Несколько снижает сократимость миокарда и АД.
желудочковые нарушения ритма — экстрасистолия, пароксизмальная желудочковая тахикардия; наджелудочковые нарушения ритма, в том числе фибрилляция или трепетание предсердий.
для устранения желудочковой экстрасистолии внутрь принимают по 0,25–1 г, далее — по 250–500 мг каждые 3–6 ч. При мерцательной аритмии или трепетании предсердий — внутрь 1–1,5 г каждые 2 ч (не более 4 г/сут) до устранения пароксизма; в/м 50 мг/кг/сут в разделенных дозах каждые 3–6 ч. Для купирования пароксизмальной тахикардии в/в 200–500 мг со скоростью 50–100 мг/мин.
артериальная гипотензия, синоатриальная и AV-блокада II–III степени, внутрижелудочковая блокада, хроническая сердечная недостаточность, кардиогенный шок, выраженная почечная недостаточность, аритмия, обусловленная гликозидной интоксикацией, повышенная чувствительность к прокаинамиду.
общая слабость, тошнота, рвота, горечь во рту, головная боль, расстройства сна, артериальная гипотензия (вплоть до развития коллапса), внутрижелудочковая блокада, желудочковая тахикардия, тахиаритмия.
аритмогенное действие прокаинамида отмечается в 5–9% случаев. В связи с возможным угнетением сократительной способности миокарда и снижением АД следует с большой осторожностью применять прокаинамид при инфаркте миокарда. При выраженном атеросклерозе назначать не рекомендуется.
прокаинамид не следует назначать одновременно с препаратами, подвергающимися ацетилированию в печени.