для устранения желудочковой экстрасистолии внутрь принимают по 0,25–1 г, далее — по 250–500 мг каждые 3–6 ч. При мерцательной аритмии или трепетании предсердий — внутрь 1–1,5 г каждые 2 ч (не более 4 г/сут) до устранения пароксизма; в/м 50 мг/кг/сут в разделенных дозах каждые 3–6 ч. Для купирования пароксизмальной тахикардии в/в 200–500 мг со скоростью 50–100 мг/мин.