терапию начинают с низких доз, которые постепенно повышают до максимальной суточной дозы 250–300 мг.

Начало лечения: 1-е сутки — 50 мг, 2-е сутки — 100 мг, 3-и сутки — 150 мг, 4-е сутки — 200 мг, 5-е сутки — 250 мг, 6-е и последующие сутки — 250–300 мг.

Лечение в дозе 250–300 мг/сут продолжают до наступления как можно более полной ремиссии, после чего переходят на поддерживающие дозы.

Если в начале лечения общее количество лейкоцитов составляет менее 3000 в 1 мм3 или число тромбоцитов — менее 80 000 в 1 мм3, лечение нужно временно приостановить до восстановления нормального уровня лейкоцитов и тромбоцитов, после чего терапию продолжают поддерживающими дозами.

При проведении поддерживающей терапии суточная доза составляет 50–150 мг. Лечение следует продолжать до достижения общей дозы 6 г.

При лимфогранулематозе хорошо зарекомендовало себя сочетание прокарбазина с другими цитостатиками, такими как производные азотистого иприта и циклофосфамида, алкалоидами барвинка и ГКС (схема MOPP/COPP). При такой комбинированной терапии достигаются хорошие показатели как частоты ремиссии, так и пятилетней выживаемости.

При комбинировании прокарбазина с другими цитостатиками или лучевой терапией указанные выше дозы следует снизить.