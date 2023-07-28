ПРОКАРБАЗИН (PROCARBAZINUM) Действующее вещество
алкилирующий цитостатик класса метилгидразинов. Подавляет процесс митотического деления клеток, действуя, вероятно, на уже образовавшуюся ДНК, а также на синтез ДНК (метилирование пуринов, фрагментация ДНК). Поскольку перекрестной устойчивости к другим цитостатикам не наблюдается, прокарбазин эффективен при опухолях, не поддающихся лечению другими цитостатиками.
Прокарбазин быстро и полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 30–60 мин после приема внутрь. Проникает в СМЖ. Предполагают, что прокарбазин или его токсичные метаболиты проникают через плацентарный барьер и в грудное молоко. Прокарбазин быстро метаболизируется в печени и почках. Эффективность прокарбазина приписывают частично перекиси водорода и гидроксильным радикалам, образующимся в процессе его окисления. Около 70% дозы выводится с мочой в течение 24 ч.
лимфогранулематоз, злокачественный ретикулез, гистиоцитарная лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема, лимфоцитарная лимфома, болезнь Брилла — Симмерса, истинная полицитемия.
терапию начинают с низких доз, которые постепенно повышают до максимальной суточной дозы 250–300 мг.
Начало лечения: 1-е сутки — 50 мг, 2-е сутки — 100 мг, 3-и сутки — 150 мг, 4-е сутки — 200 мг, 5-е сутки — 250 мг, 6-е и последующие сутки — 250–300 мг.
Лечение в дозе 250–300 мг/сут продолжают до наступления как можно более полной ремиссии, после чего переходят на поддерживающие дозы.
Если в начале лечения общее количество лейкоцитов составляет менее 3000 в 1 мм3 или число тромбоцитов — менее 80 000 в 1 мм3, лечение нужно временно приостановить до восстановления нормального уровня лейкоцитов и тромбоцитов, после чего терапию продолжают поддерживающими дозами.
При проведении поддерживающей терапии суточная доза составляет 50–150 мг. Лечение следует продолжать до достижения общей дозы 6 г.
При лимфогранулематозе хорошо зарекомендовало себя сочетание прокарбазина с другими цитостатиками, такими как производные азотистого иприта и циклофосфамида, алкалоидами барвинка и ГКС (схема MOPP/COPP). При такой комбинированной терапии достигаются хорошие показатели как частоты ремиссии, так и пятилетней выживаемости.
При комбинировании прокарбазина с другими цитостатиками или лучевой терапией указанные выше дозы следует снизить.
повышенная чувствительность к прокарбазину, выраженная лейкопения или тромбоцитопения независимо от их этиологии, тяжелое поражение печени или почек.
как и другие цитостатики, прокарбазин часто вызывает побочные явления, хотя по сравнению с другими препаратами этой группы он относительно хорошо переносится. Наиболее выраженные побочные эффекты прокарбазина — анорексия, тошнота, иногда рвота (эти симптомы обычно наблюдаются в первые дни лечения, а затем, как правило, исчезают), а также лейкопения и тромбоцитопения. Изменения со стороны системы крови почти всегда обратимы и необходимость полностью прекратить лечение возникает редко. Изредка отмечается алопеция, которая в большинстве случаев обратима. Имеются сообщения о неврологических нарушениях (головная боль, парестезии, нейропатия и атаксия), нарушении функции печени (холестатическая желтуха), аллергических кожных реакциях (сыпь, крапивница, зуд), в редких случаях возникает азооспермия.
поскольку существует вероятность угнетения кроветворения, во время лечения рекомендуется периодически контролировать состав периферической крови.
Неизвестно, проникает ли прокарбазин в грудное молоко; женщинам, принимающим прокарбазин, следует прекратить грудное вскармливание.
прокарбазин является слабым ингибитором МАО и потенцирует действие одновременно применяемых симпатомиметиков, барбитуратов, антидепрессантов и нейролептиков, поэтому необходимо применять сниженные дозы этих препаратов.
У больных, принимающих прокарбазин, может развиться непереносимость алкоголя, поэтому во время лечения необходимо воздерживаться от его употребления.
В редких случаях употребление в пищу сыра во время лечения ингибиторами МАО может вызывать повышение АД, и хотя о подобном эффекте при применении прокарбазина сведений нет, из соображений безопасности больным следует рекомендовать воздержаться от употребления сыра во время лечения.
проявляется тошнотой, рвотой, головокружением, галлюцинациями, депрессией и судорогами, редко — артериальной гипотензией и тахикардией.
Лечение: промывание желудка и поддерживающая симптоматическая терапия, в том числе противоинфекционная.