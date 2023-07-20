индивидуальный подбор дозы осуществляют под контролем ЭКГ и АД. При увеличении продолжительности комплекса QRS и интервала Q–T более чем на 20% необходимо снизить дозу или временно отменить пропафенон до нормализации показателей ЭКГ. Терапевтическая доза для пациентов с массой тела 70 кг обычно составляет 450–600 мг/сут (по 150 мг 3 раза в сутки или по 300 мг 2 раза в сутки). В ряде случаев она может быть повышена до 900 мг (по 300 мг 3 раза в сутки). В виде исключения можно назначать и в более высокой дозе под строгим контролем ЭКГ. Пациентам с меньшей массой тела необходимо соответственно снизить дозы. Пациентам пожилого возраста и больным с тяжелыми поражениями миокарда в начале лечения дозы необходимо повышать постепенно.

Р-р вводят в/в. Лечение необходимо начинать с введения более низкой дозы. Терапевтический эффект часто наступает после введения дозы 0,5 мг/кг. Обычная терапевтическая разовая доза составляет 1 мг/кг массы тела (при средней массе тела в 70 кг соответствует 20 мл). При необходимости разовую дозу можно повысить до 2 мг/кг (при средней массе тела в 70 кг соответствует 40 мл).

В/в инъекции необходимо вводить постепенно в течение 3–5 мин. Интервал между инъекциями — не менее 90–120 мин. Если будут зарегистрированы расширение комплекса QRS или изменения ЧСС, связанные с удлинением интервала Q–T более чем на 20%, введение препарата необходимо прекратить. Максимальная суточная доза составляет 560 мг.