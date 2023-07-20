вводят в/в струйно медленно или капельно под контролем свертывания крови. Назначают в дозе 50 мг, при необходимости введение можно повторить через 15 мин; максимальная доза — 150 мг/ч. При кровотечениях суточная доза составляет 5–8 мг/кг; вводят в/в капельно в 2 приема с интервалом 6 ч. Максимальная продолжительность курса лечения — 3 дня.