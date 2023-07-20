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Активные вещества — “П”ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ (PROTAMINI SULFAS)

ПРОТАМИНА СУЛЬФАТ (PROTAMINI SULFAS) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Протамина сульфат раствор для инъекций, 1000 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5; Индар
Протамина сульфат Раствор для инъекций, 1000 ме/мл, флакон, 5 мл, № 5 Индар
В 14 аптеках
от 431,69 грн
Цены в аптеках
Протамина сульфат раствор для инъекций, 1000 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Индар
Протамина сульфат Раствор для инъекций, 1000 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Индар
В 4 аптеках
от 106,65 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: инъекционный р-р.

антидот гепарина — 1 мг протамина сульфата нейтрализует 1 мг гепарина. Эффект наступает мгновенно, действие продолжается приблизительно 2 ч.

передозировка гепарина (гипергепаринемия, кровотечения); перед операцией у больных, которые принимают гепарин с лечебной целью; после операций на сердце и кровеносных сосудах с экстракорпоральным кровообращением.

вводят в/в струйно медленно или капельно под контролем свертывания крови. Назначают в дозе 50 мг, при необходимости введение можно повторить через 15 мин; максимальная доза — 150 мг/ч. При кровотечениях суточная доза составляет 5–8 мг/кг; вводят в/в капельно в 2 приема с интервалом 6 ч. Максимальная продолжительность курса лечения — 3 дня.

редко — идиопатическая или врожденная гипергепаринемия (в таких случаях протамин сульфат неэффективен и может даже усилить кровоточивость), резко выраженная артериальная гипотензия, тромбоцитопения, недостаточность коры надпочечников.

аллергические реакции, брадикардия, артериальная гипотензия.

слишком быстрое введение может вызвать ощущение жара, гиперемию кожи, снижение АД, брадикардию, ощущение нехватки воздуха.