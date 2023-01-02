ПРОТИОНАМИД (PROTIONAMIDUM)

внутрь, обычно в дозе 250 мг 1–2 раза в сутки во время еды; максимальная суточная доза — 1 г. Оптимальная доза для детей не установлена.

В комплексном лечении лепры назначают в дозе 500 мг в сочетании со 100 мг дапсона и 50 мг клофазимина 1 раз в месяц (под наблюдением врача). Можно применять в качестве альтернативного средства при повышенной чувствительности к клофазимину; рекомендуемая доза — 250–375 мг/сут.